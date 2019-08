Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, dopo l'addio ufficiale, sono stati paparazzati in vacanza insieme. Stando alle indiscrezioni lanciate dal settimanale Chi, la modella avrebbe raggiunto il suo ex marito a Taormina. Una decisione del tutto inaspettata visto l'epilogo della coppia.

Eros e Marica insieme con i due figli

Circa un mese fa Eros e Marica hanno ufficializzato la separazione tramite un comunicato all'Ansa, dopo le numerose voci che li vedeva in crisi da parecchio tempo.

A quanto pare i due si sarebbero lasciati di comune accordo per problemi dovuti al lavoro di entrambi. Tuttavia fin da subito, sia il cantante che la modella, avevano dichiarato di essere rimasti in buoni rapporti per il bene dei loro bambini.

Oggi le foto pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini stanno catturando l'attenzione di tantissimi fan. In molti hanno sempre sperato in un riavvicinamento.

Al momento in che rapporto siano i due ex coniugi non è dato saperlo, ma agli occhi dei più attenti non è sfuggito un particolare: Marica ed Eros nelle foto sono stati pizzicati di nuovo con la fede al dito. Una scena insolita per una coppia che ha deciso d'interrompere la propria relazione. Chissà che l'amore per i due figli non abbia portato i due coniugi a trovare un punto d'incontro.

Al momento sappiamo che la Pellegrinelli ha scelto di raggiungere l'ex marito di Michelle Hunziker in Sicilia per festeggiare il compleanno della figlia Raffaella Maria.

Insieme la famiglia ha passato delle belle giornate spensierate ed ha mostrato una grande complicità. Se tra i due vi sia in atto un ritorno di fiamma non lo sappiamo, questo potrà dircelo solamente il tempo. Intanto, i fan sperano in un lieto fine tra la coppia.

Marica: presente al concerto di Eros

L'addio tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli per i fan è stato come un fulmine a ciel sereno.

La coppia infatti, non aveva mai dato segni di malessere. Nell'ultimo periodo sembra che le cose tra i due stiano tornando al loro posto: la modella si è presentata a una delle date del tour del cantante, quella di Taormina. Che i rapporti tra i due fossero ottimi nonostante l'addio, l'aveva dimostrato anche lo stesso Eros. Il cantante, tramite un video su Instagram, aveva bacchettato tutti i follower che a loro volta avevano criticato la Pellegrinelli.

Nei confronti della sua ex compagna, Ramazzotti aveva utilizzato delle parole al miele: "Marica è una brava donna e una bravissima mamma, non un'arrampicatrice sociale come tutte quelle schifezze che ho letto". A esprimere un giudizio positivo verso la donna ci aveva pensato anche Aurora, ovvero la primogenita di Eros e Michelle Hunziker. La giovane da sempre ha dimostrato di avere un ottimo feeling con la nuova compagna di suoi padre.