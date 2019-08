Non accenna a placarsi la polemica tra alcuni ex protagonisti di Uomini e donne e la redattrice Raffaella Mennoia; a poche ore di distanza dal nuovo sfogo di Teresa Cilia contro di lei, la romana ha pubblicato un post su Instagram molto interessante. La collaboratrice di Maria De Filippi ha preannunciato la sua decisione di ricorrere per vie legali contro chiunque la diffami sul web. All'autrice si è accodato Gianni Sperti, con un commento che sta facendo discutere.

Raffaella risponde alle accuse di Serpa e Cilia

Risale a questa mattina l'ennesimo sfogo di Teresa Cilia contro Raffaella Mennoia: l'ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato alcuni video su Instagram, nei quali ha precisato di avercela soltanto con la "spalla" di Maria De Filippi e non con tutta la redazione: "Io quando mi trovo di fronte a situazioni non chiare, non lecco il c... ma giro e i tacchi e me ne vado", ha detto la siciliana senza mai entrare veramente nello specifico di quello che ha portato lei e il marito a interrompere ogni rapporto con i redattori del programma.

Poche ore dopo è toccato alla diretta interessata dire la sua, con una Stories che sta facendo il giro della rete. Sul profilo personale della romana, infatti, è apparso il seguente messaggio: "È una settimana che mi dibatto tra quello che devo mettere in valigia o se andare dall'avvocato per far partire una denuncia" - prosegue - "Poi penso che fa caldo per tutti e allora rimando tutto a settembre", ha concluso la Mennoia nel post che è chiaramente rivolto agli ex partecipanti di U&D, che oggi non perdono occasione per puntare il dito contro di lei sui social.

Gianni Sperti dalla parte della redazione

Tra i tanti commenti di sostegno che ha ricevuto Raffaella Mennoia su Instagram, uno in particolare ha catturato l'attenzione degli appassionati di Gossip. Sotto al post con il quale la redattrice di Uomini e Donne ha fatto sapere che dopo le vacanze denuncerà chiunque la stia "infamando" in questi giorni, è possibile trovare la replica tra il serio e l'ironico di uno dei protagonisti storici della trasmissione: Gianni Sperti.

L'opinionista, che poco tempo fa è stato definito da Mario Serpa "scagnozzo" di alcuni autori, ha scritto alla romana: "Avvisami quando vai, che ti accompagno". La risposta della collaboratrice di Maria De Filippi non si è fatta attendere: "Minacciano, minacciano, ma poi mai niente".

Insomma, la guerra a distanza che è nata di recente tra alcuni membri della redazione di U&D (Raffaella in particolare) e un gruppo sparuto di ex protagonisti del dating-show, sembra essere ancora alle battute iniziali. Chissà cosa accadrà alla fine dell'estate, quando la Mennoia ha detto di voler tutelare la sua immagine con l'aiuto dei legali.