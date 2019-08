Nelle anticipazioni de Il Segreto riferite alle puntate che vedremo a settembre nel nostro paese, Francisca Montenegro metterà in piedi un piano astuto contro Fernando Mesia e Roberto, avvalendosi della complicità del fido capomastro Mauricio. Tuttavia, proprio il capomastro tradirà la Montenegro tramando alle sue spalle per cercare di sabotare il suo piano. Intanto, Maria Castaneda e il cubano Roberto cercheranno di fuggire da Puente Viejo per andare a vivere a Cuba, in compagnia dei piccoli Esperanza e Beltran. Riusciranno nel loro intento? La ''dark Lady'' Francisca Montenegro farà tutto il possibile per impedire la loro partenza.

Il Segreto: il piano diabolico di Francisca

Le anticipazioni de Il Segreto per le puntate che vedremo nel mese di settembre nel nostro paese, raccontano dei tentativi messi in piedi dalla Montenegro e da Fernando Mesia, per convincere Roberto ad abbandonare Puente Viejo. Tuttavia, le intenzioni malvagie della Montenegro e del Mesia si scontreranno con la sagacia del Sanchez che capirà immediatamente le intenzioni del ''duo'' e confiderà tutto a Maria.

La Castaneda, preso atto dell'ostilità della nonna nei confronti suoi e del suo amico cubano, metterà in piedi una fuga in direzione Cuba. Lo stesso Roberto ingannerà la Montenegro facendole credere di aver rinunciato alla fuga in compagnia della Castaneda. Francisca intuirà le vere intenzioni di sua nipote e, per questo, organizzerà un conflitto a fuoco con lo scopo di uccidere Fernando e Roberto. L'inaspettato ''tradimento'' di Mauricio, tuttavia, complicherà notevolmente i suoi piani.

Anticipazioni Il Segreto puntate: Francisca vuole eliminare Fernando e Roberto

Nel dettaglio, il progetto di Francisca Montenegro consisterà nel convincere il Sanchez a fare fuoco contro il rivale Fernando Mesia. Tuttavia, dietro alla strana richiesta della ''dark Lady'', si celerà l'intenzione di eliminare entrambi i ragazzi nel conflitto a fuoco che dovrebbe scatenarsi secondo i suoi propositi.

Per portare a compimento il suo piano, si avvalerà dell'aiuto di Mauricio. Proprio il capomastro, preso atto della crudeltà del piano della ''padrona'', deciderà di avvisare il Mesia salvandogli la vita. Fernando capirà di essere in forte pericolo di vita e, per questo, andrà a vivere temporaneamente a Madrid per sfuggire alla morte progettata dalla Montenegro. Intanto Roberto e Maria non rinunceranno a tentare la fuga a Cuba.

Che succederà agli abitanti di questa imprevedibile telenovela spagnola che va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5? Lo sapremo sicuramente nelle prossime anticipazioni e nelle prossime puntate de Il Segreto.