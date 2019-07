La sesta edizione di Temptation Island volge al termine. Lunedì 29 luglio andrà in onda la sesta ed ultima puntata del docu-reality. Mentre cresce l'attesa per il falò di confronto tra Massimo ed Ilaria, rimasto in sospeso, sui canali social ufficiali del programma è stato postato un nuovo video che riguarda la coppia formata da Sabrina e Nicola. I due sono separati da 12 anni d'età: la fidanzata è più grande, ma ciò non ha impedito ai due di vivere due anni d'amore. Adesso, però, per Nicola e Sabrina potrebbe essere giunto il momento di tirare le somme analizzando nel dettaglio i problemi di coppia.

Temptation Island: i percorsi di Sabrina e Nicola

Fin dall'inizio del suo percorso, Sabrina si è legata a Giulio, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià: tra fidanzata e tentatore si è instaurata subito una forte complicità. La donna non ha mai nascosto il suo forte interesse per il single, arrivando ad ammettere, anche in più di un'occasione la sua voglia di baciarlo. Il comportamento di Sabrina ha mandato in confusione Nicola.

Il giovane fidanzato dopo alcuni giorni di riflessione ha deciso di viversi a pieno la sua esperienza a Temptation Island.

Nicola si è legato pian piano a Maddalena e adesso pare che i due siano inseparabili; Sabrina ha dovuto ammettere di vedere a suo agio Nicola con la single e ciò l'ha portata a riflettere sul suo rapporto. La donna è giunta alla conclusione che non può dare al compagno la spensieratezza di cui lui ha bisogno e che ha ritrovato nella tentatrice. I nuovi video porteranno Sabrina a confessare la sua forte delusione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Temptation Island

La grande delusione di Sabrina

"Morta, mi ha distrutto", ha confessato Sabrina alle altre fidanzate. La donna è giunta a questa affermazione dopo aver visto nel Pinnettu l'ennesimo video di Nicola con Maddalena. Il video anticipazioni postato sul profilo Instagram di Temptation, mette in luce, una Sabrina delusa e rammaricata. Katia ha provato ha dare un po' di conforto alla sua compagna d'avventura che però è scoppiata improvvisamente in lacrime.

Tanti sono i dubbi di Sabrina. Non è ben chiaro se la donna deciderà di chiudere la sua storia d'amore o se deciderà, nonostante le perplessità da lei stessa messe in luce durante il suo percorso a Temptation Island, di continuare a stare con Nicola [VIDEO]. Anche Nicola al falò di confronto dovrà prendere una decisione.

Sebbene il ragazzo si sia proclamato sempre molto innamorato della sua compagna, la vicinanza a Maddalena l'ha messo un po' in crisi.

Con la single ha trovato moti punti in comune e ha ritrovato un po' della leggerezza che gli era venuta a mancare nell'ultimo periodo accanto alla fidanzata. Il falò finale darà le risposte necessarie alla coppia.