Sono usciti separati dalla settima edizione di Temptation Island Sabrina Martinengo e Nicola Tedde. Dopo l'ultimo battibecco risolutivo di fronte al falò del confronto della puntata finale del 29 luglio scorso, sembrava che i due avessero intrapreso strade completamente diverse. E invece si sono ritrovati lontano dalle telecamere e ora la possibilità di una gravidanza per Sabrina potrebbe essere molto concreta.

Dai dubbi per la differenza di età all'amore ritrovato

L'avventura di Sabrina Martinengo e Nicola Tedde sull'isola delle tentazioni non era cominciata con le migliori prospettive di vedere consolidata la loro storia al termine delle riprese. I dubbi ronzavano soprattutto tra i pensieri della bella Sabrina, 42 anni, conscia che i dodici anni in più rispetto a Nicola, trentenne, minavano seriamente il proseguimento della loro storia ancora prima della loro partecipazione al programma.

Il comportamento piuttosto libertino della bella piemontese poi ha da subito dato forti indicazioni sulla sua volontà di continuare il suo fidanzamento con Nicola. Se è vero che Sabrina ha ceduto alle avance del single Giulio accettando e ricambiando le sue attenzioni particolari, è anche vero che lo stesso Nicola ha mostrato una simpatia speciale nei confronti della single Maddalena. Tutto questo è riemerso durante il falò del confronto dell'ultima puntata allontanando i due, apparentemente in maniera definitiva.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Curiosità Temptation Island

Ma mentre Giulio alla fine aveva mostrato il due di picche a Sabrina relegandola nella categoria 'amica', diverse sembravano le intenzioni di Maddalena, il cui rapporto con Nicola pareva destinato a raggiungere un altro livello anche al termine e al di fuori dal programma. Solo l'intenzione di Nicola di chiarire prima la sua situazione con Sabrina aveva impedito ai due di vivere qualcosa di più coinvolgente.

E invece la coppia di Cuneo è tornata inaspettatamente insieme e ha recentemente ricominciato anche ad essere presente insieme sui social esponendosi così alle critiche dei fan.

Dalle accuse di plagio su Nicola alla possibile gravidanza

L'accusa che è stata rivolta a Sabrina da un utente di Instagram, un hater celato da un profilo finto, sarebbe quella di aver plagiato il giovane sardo legandolo ad una storia che non lo porterebbe da nessuna parte.

La differenza di età sarebbe un problema, secondo questo utente, che poi sottolinea il fatto che, mentre la bionda è già madre di tre figli, la possibilità di diventare padre sarebbe gravemente compromessa invece per Nicola, proprio a causa dell'età di Sabrina.

Ed è qui che proprio la Martinengo si lascia andare a un'affermazione importante e sibillina che potrebbe anche essere solo una provocazione.

'Chi ti dice che non sia incinta?' aggiungendo che per i suoi figli spera lo stesso tipo di amore che lega lei al suo Nicola. E per chiudere sottolinea il fatto che accusarla di plagio nei confronti del compagno sarebbe oltretutto un insulto all'intelligenza del suo uomo.

Alla mente ritornano le parole che lo stesso Nicola aveva pronunciato durante le settimane trascorse nel villaggio in Sardegna, secondo il quale sarebbe rimasto in intimità con la sua fidanzata proprio il giorno prima che iniziassero le riprese del programma. Il dubbio che potesse essere in dolce attesa serpeggiava quindi già durante le riprese. 'Metti che è incinta?' ripeteva il ragazzo parlando coi compagni di avventura forse scherzandoci anche su, ma adesso quelle stesse parole sono viste in modo completamente diverso e sembrano dare un senso più concreto alla loro reunion. Non ci resta quindi che aspettare e tenere d'occhio le forme di Sabrina Martinengo.