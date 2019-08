Gennaro Lillio e Francesca De Andrè si sono lasciati. Dopo le parole al veleno del modello, è arrivata la replica dell’opinionista genovese. Nella giornata di ieri 12 agosto, l’ex gieffino ha annunciato sui social l’addio a Francesca. Tra i vari motivi per cui la relazione sarebbe finita, ci sarebbe l’ombra di Giorgio Tambellini. Gennaro dopo essersi sfogato infatti, avrebbe allegato una foto su Instagram in cui si legge che la De Andrè ha ripreso a seguire il suo ex sui social.

Dopo una notte di silenzio, la nipote del Faber ha deciso di fare chiarezza sulla sua posizione, per evitare le polemiche. Francesca tramite il suo profilo Instagram ha fatto sapere ai suoi fan che avrebbe preferito tenere la vicenda lontano dai riflettori. Dal momento che il suo ex coinquilino ha deciso di mettere tutto in piazza, allora si è sentita in dovere di spiegare il suo comportamento. Stando al racconto della De Andrè, la liaison con Lillio sarebbe finita per incompatibilità caratteriale: “Le estreme diversità, ci hanno portato a non capirci”.

Inoltre, la decisione di dirsi addio sarebbe stata presa proprio dalla ragazza. Al contrario nel suo post, Gennaro ha dichiarato di aver deciso di lasciare la sua compagna da circa una settimana. La genovese nel corso del suo intervento, ha fatto chiarezza anche sul ‘segui’ a Tambellini.

Gennaro, Francesca e Giorgio: triangolo pericoloso

Francesca De Andrè dopo la stoccata di Gennaro Lillio, ha deciso di spiegare il motivo per cui è tornata a seguire il suo ex fidanzato su Instagram.

A quanto pare la giovane ha confessato di non aver avuto più un confronto con Tambellini dopo l’addio, proprio per rispettare Gennaro. Ad oggi però Francesca ritiene che sia giusto parlare con Giorgio per dare la giusta importanza ad una storia durata un anno e finita in modo brusco sotto i riflettori del Grande Fratello. Con un velo d’ironia Francesca De Andrè poi ha concluso: “Se questo vuol dire nascere e morire tondi, sono e rimarrò tonda”.

Francesca contro suo padre Cristiano

Francesca De Andrè è tornata ad attaccare suo padre Cristiano. Quest’ultimo ha cercato di deporre l’ascia di guerra per riunire la famiglia, ma Francesca sembra impassibile. La giovane in una recente intervista, si è scagliata contro suo padre. Secondo la genovese la rappacificazione voluta da Cristiano, sarebbe solo una bufala mediatica. Francesca ha confessato a Spy di non aver mai dimenticato il passato e di non credere ad una sola parola detta da suo padre.

Infine, Francesca ha dichiarato che ogni anno la sorella Fabrizia prova a fare pace con Cristiano, ma poi i due finiscono sempre per litigare.