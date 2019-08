Proseguono gli appuntamenti con la soap opera tedesca 'Tempesta d'amore', capace di attirare l'attenzione dei telespettatori italiani. Gli spoiler delle puntate in onda da lunedì 19 a sabato 24 agosto, rivelano come Robert voglia uscire da persona innocente dal processo che lo vede coinvolto. Lo chef penserà di ricevere il supporto della famiglia ma comprenderà di aver sbagliato le sue valutazioni.

Joshua si renderà protagonista di una lite con Denise, ma deciderà di porgere le dovute scuse alla ragazza. La sorella di Annabelle si vedrà costretta a prendere le distanze dal Winter in modo da evitare nuove incomprensioni. Natascha farà una richiesta inaspettata ad Andrè, pregandolo di consegnare il denaro al suo posto. La situazione si metterà nel binario giusto, ma arriveranno alcuni ostacoli dovuti allo scontro tra Jessica e Nadina.

Fabien vuole ottenere il denaro necessario per i suoi progetti giocando a poker

Fabien avrà bisogno di soldi e penserà che l'unico modo per racimolare denaro sia quello di giocare a poker. Tobias, una volta venuto a conoscenza delle intenzioni del giovane uomo, tenterà di fermarlo dal compiere questo passo sbagliato. Denise riceverà una lettera che non farà altro che aumentarle i dubbi ma potrà superare il momento difficile grazie al supporto di Hildegard e Joshua: il giovane non vorrà lasciare sola la ragazza.

Tobias sarà chiamato a fare una scelta determinante e la presenza di Tobias si rivelerà fondamentale per dargli la spinta decisiva. Jessica sarà pronta per affrontare il secondo esame, con l'obiettivo di diventare estetista. Tina le dimostrerà la propria amicizia, offrendosi come 'cavia' ma non mancheranno i colpi di scena.

Boris pronto a dare le dimissioni

Un altro capitolo della soap riguarda il personaggio di Xenia che rimarrà ferita in carcere: in realtà, si tratterà di una sua particolare strategia messa in atto per cercare di evadere dal carcere.

La donna verrà trasportata in ospedale, dove incontrerà Denise che comincerà a ricordare il giorno del sequestro e quel colpo di pistola che l'ha costretta a lottare tra la vita e la morte. Christoph si impegnerà in prima persona per impedire al Werner di intromettersi nelle faccende di Xenia, ma non sarà un'impresa facile. Michael dovrà fare i conti con la scomparsa del cellulare e comincerà ad avere dei sospetti sul conto di Fabien.

Il motivo sarà dovuto al fatto che ha visto il figlio in possesso di una somma cospicua di denaro: l'unica responsabile, però, è Xenia. Boris crederà di fare la scelta giusta presentando le proprie dimissioni a Christoph, ma il gesto provocherà la reazione inaspettata dell'albergatore.