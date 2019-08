Le prossime puntate della soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, si concentreranno anche sulle vicende riguardanti Tarik e Fatos; infatti l'autista sorprenderà tutti facendo alla sua amata una bellissima dichiarazione, che la ragazza però non sembra aver proprio gradito.

La popolare serie televisiva, Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, che in patria è conosciuta con il titolo di Dolunay, non andrà in onda dal 12 al 16 agosto, per poi riprendere con la consueta programmazione da lunedì 19 agosto su Canale 5.

Fatos e il colloquio con lo stilista

La serata organizzata dalla cuoca per il compleanno del marito sarà a dir poco ricca di clamorosi colpi di scena. Ospite poco gradita alla Piran sarà sicuramente l'ex fidanzata di Ferit, Pelin Turan, che è tornata a Istanbul proprio per cercare di far nuovamente breccia nel cuore dell'architetto.

Tra i tanti importanti invitati alla festa ci sarà anche un noto stilista, che farà una proposta davvero unica a Fatos: quella di mostrargli alcuni suoi disegni per verificare la sua abilità e capire se c'è la possibilità di assumerla nella sua casa di moda.

Fatos accetterà quindi d'incontrare lo stilista il giorno seguente per un formale colloquio di lavoro, dove dovrà portare anche i suoi disegni. Purtroppo la ragazza non ha dei bozzetti utili per l'importante incontro, quindi deciderà di farli durante la notte, costringendo Manami e Tarik a tenerla sveglia per ultimare i disegni.

Tarik si dichiara a Fatos

Il giovane autista si offrirà per accompagnare Fatos all'appuntamento e poco prima dell'incontro i due avranno modo di stare insieme; Tarik, fraintendendo alcune parole della ragazza, le dirà dei suoi veri sentimenti.

Inutile dire che dopo aver sentito le parole di Tarik, la ragazza sarà in preda al panico, perché fino a quel momento aveva considerato Tarik solo come un amico, quindi bloccherà l'iniziativa dell'autista dicendo che deve andare all'incontro con lo stilista.

L'amica di Nazli, rientrata a casa, parlerà prima con Asuman di quanto accaduto con Tarik, poi con la Piran, la quale la inviterà a essere sincera con Tarik, invitandola a non far nascere nell'uomo delle false illusioni.

Tarik intuisce di non essere corrisposto da Fatos, quindi capendo di stare per ricevere un clamoroso due di picche, brucia sui tempi la ragazza, dicendole che potranno continuare a essere amici e pregandola di dimenticare quanto detto il giorno precedente.

A complicare le cose sarà Manami, la socia di Nazli, che a sua volta nutrirà dei sentimenti nei confronti di Tarik, ma Fatos, capendo che l'uomo ha occhi solo per lei, cercherà in tutti i modi di dissuadere l'amica dal continuare a corteggiare l'autista.