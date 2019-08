Interessanti e ricche di colpi di scena le anticipazioni delle puntate Una vita da martedì 12 a sabato 17 agosto 2019. Diego si è reso finalmente conto che suo fratello Samuel ha ucciso Jaime. Mentre Ursula ha organizzato una cena alquanto surreale con tutti i vicini, la polizia ha fatto irruzione nel lussuoso appartamento, arrestando il giovane gioielliere. Arturo, certo che Silvia lo ami, è pronto ricominciare da capo la loro tormentata relazione d'amore.

Successivamente la Dicenta, ormai certa che Diego e Blanca abbiano scoperto il suo folle piano, ha ordinato alla cameriera Carmen di preparare le valigie, pronta a scappare.

Una Vita anticipazioni puntata di martedì 13 agosto su Canale 5

Nella puntata di Una Vita in onda su Canale 5 martedì 13 agosto, Arturo si preoccuperà non vedendo rientrare Silvia. Diego, dopo essere tornato a casa ed essersi trovato davanti Ursula, la accuserà di aver manipolato Samuel al fine di convincerlo ad assassinare loro padre.

Mercoledì invece, Arturo incaricherà Liberto di contattare Esteban, nella speranza che sappia dove si trovi Silvia. Samuel, dietro le sbarre, si maledirà per non essere stato abbastanza attento. Intanto Flora sarà sulle tracce dell'indiano. Cesareo le raccomanderà di tenere gli occhi aperti, dandole nello stesso tempo degli indizi importanti per ritrovarlo.

Anticipazioni settimanali Una Vita: Silvia è stata rapita

Le anticipazioni di Una Vita della puntata di giovedì raccontano che Leonor si ricrederà sul conto di Inigo.

Il colonnello Valverde intuirà invece che a Silvia è accaduto qualcosa di preoccupante e, con l'aiuto di Esteban, farà tutto il possibile per ritrovarla. Diego, animato dall'odio, andrà in carcere e maledirà suo fratello per tutto il male che le ha fatto. Samuel non si arrenderà davanti all'evidenza e macchinerà un piano per dimostrare la sua innocenza. Il gioielliere si ricorderà della presenza di fermacarte accanto al corpo del povero padre.

La guardia civile crederà che proprio questa sia l'arma del delitto e Samuel farà in modo che gli investigatori cambino il loro punto di vista. Successivamente Arturo scoprirà che la sua amata Silvia è stata rapita da Blasco.

Ursula accoltella Carmen e rapisce Moises

Il pericoloso indiano si precipiterà alla Deliciosa, intenzionato ad assassinare Pena. Flora, senza pensarci due volte, colpirà l'uomo con una pentola.

Nel frattempo, grazie a Liberto, Samuel riuscirà a trovare la prova che lo scagionerà e tornerà così ad essere un uomo libero. La guardia civile sarà costretta ad arrestare Flora, rea di aver assassinato l'indiano. Le anticipazioni di Una Vita si concludono con gli episodi di sabato 17 agosto, nei quali Carmen proverà a fermare la fuga Ursula senza riuscirci. La perfida ex istitutrice accoltellerà senza pietà la domestica, che verrà salvata in extremis da Samuel.

Leonor si preoccuperà per l'arresto di Flora e chiederà aiuto a Felipe. La situazione però sarà più complicata del previsto. Infine Ursula, riuscendo a scappare da Acacias, porterà con sé il piccolo Moises, nascondendosi in una pensione fatiscente.