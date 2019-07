Negli ultimi giorni sta facendo parecchio discutere la storia della presunta crisi tra Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez. Tutto è iniziato da una serie di domande dei fan sotto le foto dei diretti interessati, che ormai da qualche giorno non comparivano più insieme. Dopo la loro uscita da Uomini e donne infatti, i due si sono sempre mostrati suoi social più felici che mai. I fan hanno iniziato dunque a preoccuparsi notando l'assenza dell'uno sul profilo dell'altro.

A scatenare ancora di più le voci ci ha pensato la stessa ex corteggiatrice, pubblicando una foto sul suo profilo Instagram dove scrive che a volte preferisce stare in silenzio. Le domande sono così diventate sempre più insistenti, fino a quando la Pattarino ha postato un video poco chiaro dicendo che se dovesse essere come pensano i fan si scoprirà con il tempo e la stessa cosa al contrario. A lanciare una frecciatina in questa situazione di poca chiarezza ci ha pensato così Andrea Zelletta alcune ore fa.

Uomini e Donne, Zelletta punzecchia Ivan e Sonia su IG

I rapporti tra Ivan e Andrea non sono mai stati idilliaci: i due hanno infatti più volte litigato nel corso del loro percorso come tronisti nel programma per via di Natalia Paragoni. La ragazza infatti, dapprima corteggiatrice di Gonzalez, ha deciso di passare al trono di Zelletta, scatenando diversi battibecchi tra i due compagni di trono. Su questo alone di mistero creato da Ivan e Sonia però, il ragazzo ha voluto poche ore fa dire la sua lanciando una vera e propria frecciatina che sembra essere proprio indirizzata ai due.

Il ragazzo ha infatti postato una storia su Instagram dove scrive: "Sono solito tacere e farmi i fatti miei, ma certe volte rimango basito. Essere chiari nella vita è così difficile? A me non sembra così tanto complicato. Tutta questa suspance per creare curiosità e Gossip non la capisco".

Gossip U&D, Ivan smentisce la crisi

Dopo diversi giorni di silenzio, in cui sul web non si è fatto altro che parlare della possibile rottura tra Ivan e Sonia, il diretto interessato ha smentito la crisi attraverso un video su IG.

Ai fan però, tutta questa situazione non ha per nulla convinto. La Pattarino infatti, si è mostrata molto dubbiosa sui social riguardo la sua relazione con l'ex di Temptation Island. L'ex corteggiatrice è stata poco chiara fin dall'inizio, facendo forse pensare ai fan ad una situazione non ancora ben definita. Al momento dunque, i seguaci di Uomini e Donne sono molto confusi riguardo a tutta questa vicenda.

In molti ipotizzano che i diretti interessati stiano aspettando l'uscita del magazine di U&D per parlare di quello che è successo. Non resta dunque che attendere.