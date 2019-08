Non è la prima volta che le sorelle di Chiara Ferragni vengono prese di mira da alcuni internauti per il loro aspetto fisico: l'errore nel quale incappano molti, infatti, è quello di paragonare le tre ragazze guardando gli scatti nei quali posano tutte insieme. Ieri, dopo aver letto l'ennesimo commento offensivo nei confronti di Valentina e Francesca, la moglie di Fedez ha risposto a muso duro, invitando questi haters a posare il loro sguardo su altri profili social.

'Body shaming' sulle sorelle di Chiara Ferragni

Piccolo incidente di percorso in vacanza per Chiara Ferragni: mentre si gode l'estate a Ibiza con il marito Fedez e il figlio Leone, la fashion blogger ha dovuto fare i conti con alcuni commenti cattivi che un gruppo sparuto di internauti hanno scritto sotto ad una sua recente foto.

Lo scatto nel quale la popolare influencer posava con le sorelle Valentina e Francesca al tramonto, infatti, è stato "intaccato" dal messaggio di chi ha definito le due ragazze "tozze e cicce".

Il pensiero che hanno condiviso pochi utenti di Instagram, dunque, è che sia Chiara la Ferragni con il fisico migliore: le altre non sarebbero all'altezza della bellezza della loro consanguinea.

Dopo aver letto l'insulto che alcuni hanno rivolto alle sue amatissima sorelle, l'imprenditrice si è immediatamente esposta per difenderle scrivendo sui social: "Insultare loro è peggio che insultare me, quindi evita proprio di passare dal mio profilo".

Insomma, la 32enne ha le idee molto chiare: nessuno deve permettersi di praticare "body shaming" sugli altri, tanto meno sulle persone che fanno parte della sua famiglia e che già in passato sono state prese di mira (soprattutto Valentina) per il loro corpo apparentemente non perfetto come quello della più famosa tra le Ferragni.

Fedez risponde a un insulto a Leone

Prima che Chiara Ferragni si immolasse per difendere le sue amate sorelle dagli insulti del web, anche il marito Fedez aveva fatto altrettanto prendendo le parti del piccolo Leone.

Risale a pochi giorni fa, infatti, il serrato botta e risposta tra il cantante ed un fan che ha definito "down" il bambino di poco più di un anno.

Dopo aver letto questo commento spiacevole, il rapper ha immediatamente replicato: "Tu invece sei un cog..., ma sono sicuro che non avrai occasione di riprodurti". La persona che ha avuto questo battibecco a distanza con Fedez, ha provato a giustificarsi dicendo che sono stati altri a scrivere quelle brutte parole sul piccolo per fargli uno scherzo: il diretto interessato, però, non si è fatto intenerire ed ha reso pubblica tutta la conversazione con questo hater improvvisato su Instagram.