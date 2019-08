La nuova stagione di Uomini e donne potrebbe vantare nel suo cast un personaggio davvero molto amato dal pubblico: Costantino Vitagliano. Il milanese, intervistato di recente da una rivista di Gossip, non ha escluso la possibilità di tornare in trasmissione nelle inedite vesti di protagonista del Trono Over. A differenza del passato, però, oggi il 45enne assicura che il suo unico obiettivo in studio sarebbe quello di trovare l'anima gemella: sarà accontentato?

Costantino potrebbe tornare a U&D

Manca circa un mese al ritorno su Canale 5 di Uomini e Donne: a metà settembre, infatti, andranno in onda le puntate della nuova stagione dell'amatissimo dating-show condotto da Maria De Filippi. Le registrazioni di quello che vedremo a breve in Tv non sono ancora iniziate, perciò sono tante le indiscrezioni che circolano sul web sul cast che animerà l'annata 2019/2020 del programma Mediaset.

Di Più, ad esempio, ha interpellato uno storico tronista su un suo eventuale rientro in studio in una veste del tutto inedita. Stiamo parlando di Costantino Vitagliano, il primo vero protagonista del "Classico" che ha cercato l'amore davanti alle telecamere e che ha sfondato grazie a questa esperienza.

Al giornalista che gli ha chiesto se tornerebbe mai in trasmissione per provare ad innamorarsi una seconda volta (la prima fu con Alessandra Pierelli, ndr), il 45enne ha risposto: "Un ritorno?

Perché no. Ovviamente dovrei farei il Trono Over perché non sono più un ragazzino".

"Il fisico e la spregiudicatezza non mi mancano, e sono certo che verrebbero a corteggiarmi sia ragazze di 20 che di 30 anni", ha aggiunto l'uomo che conferma di essere ancora molto sicuro di sé e del suo bell'aspetto.

Rispetto all'esperienza a U&D che ha fatto tanti anni fa, stavolta Costantino assicura che metterebbe l'amore al primo posto e non il successo come in passato.

La carriera di Costantino: primo vero tronista di U&D

L'esordio di Vitagliano nel mondo dello spettacolo risale a molti anni fa: Costantino, infatti, è stato il primo protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne, il primo al quale Maria De Filippi ha dato la possibilità di cercare l'amore nel suo programma.

La storia d'amore tra il milanese e Alessandra Pierelli ha fatto sognare migliaia di italiani: i due, infatti, all'epoca erano considerati dei veri e propri idoli, tanto da arrivare ad essere i protagonisti di un film assieme al collega Daniele Interrante.

Terminati gli anni d'oro e le serate in discoteca, il 45enne si è fatto vedere sempre meno in televisione: fatta eccezione per qualche ospitata da Barbara D'Urso come opinionista ed una sola settimana di permanenza nella Casa del GF Vip, Costantino non è più una presenza fissa sul piccolo schermo da tanto tempo.