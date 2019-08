Dopo aver saputo degli attacchi virtuali che stanno attuando alcuni ex di Uomini e donne a Raffaella Mennoia, Giulia De Lellis e Lorenzo Riccardi hanno deciso di esporsi per difendere la romana e l'intero operato della redazione. L'influencer ha invitato i suoi tanti fan a non credere alle cose che stanno dicendo Mario Serpa e Teresa Cilia; il "Cobra", invece, ha detto di essere un testimone della correttezza del programma, grazie al quale ha trovato l'amore dopo una lunga ricerca.

La De Lellis si schiera: 'U&D mi ha cambiato la vita'

A qualche giorno dall'inizio della diatriba tra la redazione di Uomini e Donne e un gruppo sparuto di ex protagonisti, alcuni volti noti del dating-show hanno deciso di dire la loro su questa vicenda. Giulia De Lellis, ad esempio, poche ore fa ha pubblicato alcune Stories su Instagram per commentare i ripetuti attacchi che sta ricevendo la sua amica Raffaella Mennoia.

Con il sorriso sulle labbra, l'influencer ha consigliato ai suoi tantissimi followers di non credere a nulla di quello che si sta dicendo di negativo sull'autrice storica del programma: la romana, infatti, è considerata da molti come un vero e proprio punto di riferimento negli studi Elios.

"Lasciate stare ragazzi, Raffy è una persona straordinaria e la trasmissione ha permesso a tanti di trovare l'amore.

A me U&D ha cambiato la vita. Non credete alle cose si dicono", ha fatto sapere la 23enne questo pomeriggio prima di recarsi alla festa di compleanno della nipotina Matilde.

Lorenzo su IG: 'Una redazione così, non ce l'ha nessun programma'

Anche Lorenzo Riccardi ha pubblicato dei video sui social network per schierarsi dalla parte della redazione di Uomini e Donne. Nonostante abbia premesso che non sono affari suoi le liti a distanza che stanno avvenendo su Instagram negli ultimi giorni, il "Cobra" ha fatto sapere: "Volevo solo spendere qualche parola per il programma che mi ha permesso di trovare l'amore e per le persone che ci lavorano".

Il pugliese ha informato i fan che tutti i membri dello staff del dating-show sono sempre disponibili con i protagonisti, rispondono sempre ad ogni telefonata e mettono da parte anche le festività per far sì che chi partecipa al format si senta a proprio agio.

A proposito della bersagliata Mennoia, poi, Lorenzo ha detto: "Raffaella è una grande donna. Io la chiamo e lei mi risponde sempre anche se ha un sacco di cose da fare.

Non ha mai usato una parola irrispettosa nei miei confronti".

Insomma, l'ex tronista ha le idee molto chiare: Serpa e la Cilia sbagliano a puntare il dito contro la redazione del programma che ha dato loro fama e successo e, nel caso della siciliana, anche l'amore vero.