Il 9 agosto è un giorno molto importante per Giulia De Lellis: due persone a lei carissime, infatti, compiono gli anni. Oggi l'influencer festeggia i primi 2 anni della nipotina Matilde e i 29 del neo fidanzato Andrea Iannone: proprio a quest'ultimo, la romana ha fatto sia sorprese che romantiche dediche sui social network. Nonostante siano lontani a causa degli impegni di lavoro di lui, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha voluto stupire il compagno prima con un biglietto e poi con un post su Instagram nel quale gli conferma tutto il suo amore.

Giulia pazza di Iannone: la dedica su IG fa sognare

La storia d'amore tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis procede alla grande: anche nel giorno del compleanno del pilota, la ragazza ha voluto confermare il forte sentimento che prova per lui in due modi molto particolari. Siccome l'abruzzese si trova all'estero per correre una gara della Moto GP, l'influencer ha deciso di stupirlo allo scoccare della mezzanotte.

Come dimostrano le Stories che il campione ha pubblicato su Instagram poche ore fa, la 23enne gli ha fatto recapitare una torta e un bigliettino nel camper dove soggiorna questo weekend.

"Chissà se mi perdonerai mai. Lontani ma vicini", ha scritto la giovane confermando di non essere al fianco del compagno in questo giorno speciale perché sta preparando la festa per i 2 anni della nipotina a Roma.

"Non c'è nessun altro posto al mondo dove vorrei essere, se non tra le tue braccia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Ti amo, buon compleanno".

Stamattina, sul profilo IG della romana è apparsa un'altra romantica dedica a Iannone. Sotto ad una foto nella quale si vedono le loro gambe a letto, Giulia ha scritto: "Io e lui abbiamo poche foto insieme ma tanti momenti".

"Io e lui siamo così uguali che a volte quando parla mi sembra di ragionare da sola. È quella persona al mondo che mi fa solo bene al cuore. Io e lui siamo bene", ha aggiunto la De Lellis sui social network.

Grande attesa per il libro di Giulia sui tradimenti di Damante

"Io e lui siamo rispetto e consapevolezza. Lui è la mia meraviglia, ogni giorno mi fa innamorare di qualcosa", ha aggiunto Giulia nella sua dedica prima di chiedere al fidanzato di continuare a stupirla sempre.

Insomma, la storia nata tra la De Lellis e Iannone appena due mesi fa, è più solida che mai: l'influencer oggi ha tutto, amore, famiglia e carriera.

A proposito del lavoro, notizia di qualche settimana fa è che la romana sta per pubblicare il suo primo libro: si intitola "Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza" il romanzo con il quale la 23enne debutterà nel ruolo di scrittrice il prossimo 17 settembre.

Come la stessa ragazza ha raccontato di recente, l'argomento principale del libro sono i tradimenti e i consigli su come superarli: si sa, infatti, che Giulia ha deciso di raccontare per la prima volta delle ripetute mancanze di rispetto che ha ricevuto da parte di Andrea Damante quando stavano insieme.