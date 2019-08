Benedetta Mazza da quando ha partecipato al Grande Fratello Vip ha dato un ulteriore svolta alla sua carriera. La giovane in ogni sua decisione può contare sull'affetto e sulla stima di tantissimi fan. Questa volta però l'ex professoressa de L'Eredità è stata criticata da una sua fan. Nello specifico Benedetta è stata accusata di essere una falsa moralista.

La Mazza è molto attiva sui social. Nella giornata di ieri, l'ex gieffina si trovava a Civitavecchia per presentare un concorso di bellezza insieme a Francesco Capodacqua.

Tra una prova e l'altra dietro le quinte, Benedetta Mazza ne ha approfittato per scattarsi un selfie. Come didascalia la giovane ha scelto una frase del poeta Luigi Pirandello: "Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita, incontrerai tante maschere e pochi volti".

In poco tempo lo scatto ha conquistato ben oltre 6 mila like e tante belle parole. Tra i vari commenti all'indirizzo della modella è apparsa anche qualche critica di troppo.

In particolare una fan di Benedetta ha esordito così: "Benny sai che ti adoro. Ma tutti abbiamo dei difetti caratteriali, anche tu. Non fare sempre la moralista e la falsa santa".

Il commento piccante non è passato inosservato agli occhi della diretta interessata. La Mazza anziché scegliere la via del silenzio, ha preferito dare una risposta alla fan. L'ex gieffina prima ha dichiarato di aver utilizzato solamente una frase di un poeta in cui si rispecchia, poi ha aggiunto: "Io ho tanti difetti, ma sono me stessa".

L'ex protagonista del Grande Fratello ha confessato di non sentirsi assolutamente una santa, ma altrettanto non trova giusto il fatto che le venga detto di indossare delle maschere. Ancora una volta la modella curvy ha dimostrato di sapere replicare in modo molto elegante anche alle critiche di alcuni follower. Non a caso Benedetta è una delle persone più richieste per condurre le serate.

Stefano Sala e Benedetta non si sentono più

Benedetta Mazza all'interno della Casa del Grande Fratello aveva mostrato di avere un certo feeling con Stefano Sala.

Nonostante il giovane fosse fidanzato, i due erano molto vicini. Una volta terminato il reality dei due ex gieffini però si sono perse le tracce. Il modello ha ricucito il rapporto con la compagna Dasha. Benedetta invece, si è vista affibbiare numerosi flirt tra cui quello con l'ex fidanzato Dani Osvaldo. La giovane con molto rammarico in passato dichiarò di essere sola e che tra lei e Stefano, era naufragato tutto.

Ad oggi anche se l'ex inquilina della Casa più spiata d'Italia ha chiuso ogni tipo di rapporto con Sala, non rifiuta mai di rispondere alle domande dei suoi fan sul modello.