Il nuovo obiettivo dell'incontenibile Teresa Cilia, sembra essere Gianni Sperti. Dopo aver letto il messaggio che il pugliese ha scritto su Instagram per commentare le ultime novità sulla querelle che è nata tra Raffaella Mennoia e alcuni ex protagonisti di Uomini e donne, la siciliana ha dedicato parole pungenti allo storico opinionista.

Gianni si schiera dalla parte della redazione di Uomini e Donne

La polemica a distanza tra alcuni ex personaggi di U&D e gli addetti ai lavori continua: oggi è toccato a Gianni Sperti esporsi sui social network per commentare le liti a distanza che stanno andando in scena da giorni sul web.

Nelle Instagram Stories del tarantino, dunque, poche ore fa è apparso il seguente messaggio: "Sputare nel piatto nel quale hai mangiato equivale a sputarsi in faccia da soli. Eravate liberi di non mangiare in quel piatto, ma capisco i vantaggi".

Insomma, il pensiero dell'opinionista è molto chiaro ed anche se non fa nomi, sembra evidente il suo riferimento a Mario Serpa e Teresa Cilia che a suo modo di vedere starebbero approfittando della risonanza mediatica che hanno i loro attacchi alla redazione per accrescere la loro popolarità soprattutto in rete.

Ad essere d'accordo con il collega di Tina Cipollari sono parecchi internauti che considerano poco soddisfacenti le dichiarazioni 'a mezza bocca' che stanno facendo i due ragazzi: sebbene sostengano di avere le prove del comportamento poco corretto di Raffaella Mennoia, né il romano né la siciliana le hanno ancora rese pubbliche.

L'unica ad essersi esposta con racconti piuttosto forti è la moglie di Salvatore Di Carlo: nella giornata di ieri, infatti, la giovane ha detto che l'autrice Mediaset non andrebbe a genio a nessuno dei suoi colleghi e che è un'invidiosa, che avrebbe iniziato la storia con Jack Vanore quando lui era un tronista e che, spesso, sarebbe stata al corrente della "doppia vita" che avevano alcuni protagonisti di U&D, ma avrebbe taciuto.

La replica di Teresa a Sperti: 'Senza personalità'

Dopo aver letto il post che Gianni Sperti avrebbe dedicato a lei e a Mario Serpa, la Cilia ha immediatamente risposto con la stessa moneta. Sul profilo Instagram della siciliana, infatti, pochi minuti fa è apparso il seguente messaggio: "Stare lì seduto da 20 anni e non dire mai una cosa giusta, equivale ad essere ignoranti e senza personalità".

"Ah dimenticavo, tu sei un ballerino", ha aggiunto Teresa dopo aver taggato il pugliese nella Story che tutti i siti di Gossip stanno riportando questo pomeriggio.

Insomma, la bella ex tronista sembra avercela un po' con tutti quelli che si schierano dalla parte della redattrice di Uomini e Donne: soltanto ieri sera, infatti, la ragazza se l'è presa con Karina Cascella dopo averla vista difendere Raffaella e il lavoro che fa da tantissimi anni al fianco di Maria De Filippi.