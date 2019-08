La querelle nata tra alcuni ex protagonisti di Uomini e donne e la redazione sta regalando ogni giorno nuovi spunti di discussione: nella giornata di ieri, ad esempio, Teresa Cilia ha promesso che farà grandi rivelazioni su Raffaella Mennoia, mentre Mario Serpa ha risposto in modo piccato a chi gli sta dando contro da giorni. Dopo aver visto i video nei quali Giulia De Lellis ha difeso l'amica autrice, l'ex opinionista del Trono Classico ha pubblicato delle simpatiche, ma pungenti immagini con le quali ha preso in giro il libro della influencer romana, di prossima uscita.

Mario contro la De Lellis su Instagram

Le Stories con le quali Giulia De Lellis ha difeso la redazione di Uomini e Donne e Raffaella Mennoia sembra non siano andate giù ad una persona che da più di una settimana punta costantemente il dito contro entrambi. Stiamo parlando di Mario Serpa, l'ex opinionista del dating-show che ha deciso di vuotare il sacco sul presunto comportamento scorretto della storica collaboratrice di Maria De Filippi.

"Mi sta capitando di vedere e sentire cose orrende su persone e su un programma che mi ha cambiato la vita", ha esordito l'influencer nello sfogo che tutti i siti di Gossip stanno riportando.

Pubblicando proprio questo passaggio delle dichiarazioni della 23enne romana, l'ex di Claudio Sona le ha risposto su Instagram con una frecciatina neppure tanto velata ad un progetto al quale sta lavorando da tempo.

Il filmato che Mario ha caricato sul suo account ieri sera, infatti, si conclude con l'immagine della copertina del libro della De Lellis che uscirà il 17 settembre. Il collegamento che ha fatto Serpa, è piuttosto chiaro: per replicare alla difesa a spada tratta di Giulia, il giovane ha messo a paragone le "cose orrende" che ha citato la ragazza con il suo romanzo che parla dei tradimenti che ha ricevuto da parte di Andrea Damante.

L''arringa' degli ex protagonisti a favore di Raffaella

Giulia De Lellis non è stata l'unica ex di Uomini e Donne ad esporsi pubblicamente per difendere il lavoro della redazione e quello meticoloso di Raffaella Mennoia: anche Lorenzo Riccardi ha postato delle Instagram Stories nelle quali ha definito "una grande donna" l'autrice, che si è fatta in quattro per far sì che tutti i protagonisti della trasmissione trovassero l'anima gemella.

Anche Teresa Langella, con le lacrime agli occhi, ha confermato la trasparenza dello staff del dating-show che le ha permesso di conoscere il ragazzo accanto al quale oggi è felicissima: Andrea Dal Corso.

Gli opinionisti Gianni Sperti e Jack Vanore non si sono tirati indietro dal rispondere duramente a chi nell'ultimo periodo si sta scagliando contro gli addetti ai lavori di un format che ha dato loro sia popolarità che, in alcuni casi, il vero amore.