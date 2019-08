La soap opera iberica Una vita continua ad essere molto seguita. Arrivano delle anticipazioni clamorose dalla Spagna riguardanti ciò che succederà negli episodi in onda questa settimana. Precisamente nel capitolo numero 1.079 di martedì 20 agosto 2019 ritornerà ad Acacias 38 l’ex commissario Mauro San Emeterio (Gonzalo Trujillo) non presente nel cast della serie tv da due anni. L’ispettore rimetterà quindi piede nel paese spagnolo dopo un salto temporale di più di dieci anni avvenuto durante la sua assenza.

Lo storico personaggio comunicherà al suo vecchio amico Felipe Alvarez Hermoso di aver attraversato una situazione difficile e, soprattutto, di non essere in compagnia della moglie Teresa Sierra perché è morta. Il vedovo dell’insegnante si metterà subito al lavoro dato che farà delle ricerche per scoprire se la domestica Marcia è stata davvero sequestrata da Ursula Dicenta come sospetta l’avvocato.

Teresa ha perso la vita, Mauro alla ricerca di Marcia

Negli appuntamenti che i telespettatori spagnoli vedranno da lunedì 19 a venerdì 23 agosto Felipe sarà molto entusiasta di presentare Marcia in modo ufficiale come sua fidanzata ai vicini. Purtroppo proprio quando quest’ultima sarà sul punto di recarsi all’evento si spegnerà la luce del quartiere. Quando le strade di Acacias 38 si illumineranno di nuovo l’avvocato Alvarez Hermoso scoprirà che la sua amata è scomparsa senza lasciare nessuna traccia.

Felipe affronterà Ursula accusandola di essere la colpevole della scomparsa della sua nuova fiamma. L’avvocato dirà all’ex istruttrice queste seguenti parole: "Giuro che non riposerò finché non la troverò e dopo averlo fatto la mia vendetta cadrà su di te". Il giorno successivo si presenterà nella cittadina iberica il poliziotto Mauro San Emeterio per aiutare Felipe a scoprire cosa potrebbe essere accaduto a Marcia.

L’ex commissario dirà all’Alvarez Hermoso che pur avendo perlustrato tutta la zona non è riuscito a trovare nessuna prova per dimostrare che la domestica sia stata presa con la forza. Inoltre Mauro farà sapere al vedovo di Celia di aver viaggiato da solo poiché sua moglie Teresa è morta. D'altra parte Cinta continuerà a progettare la sua fuga con Emilio. La giovane artista chiederà al padre di trovare un lavoro in Argentina a lei e al suo fidanzato dicendogli che non ci vorrà molto per lasciare il paese.

Emilio rinuncia a partire, la moglie di Ramon perde le staffe

Nulla andrà come previsto dato che il giovane Pasamar vedrà sua madre passeggiare in compagnia di Ledesma. Emilio non riuscirà a contenere la sua rabbia quando verrà a conoscenza che sua madre ha deciso di diventare la moglie del Cantabrico per non fargli sposare Angeline. Emilio parlerà con suo padre dicendogli che non permetterà a sua madre di commettere una tale follia.

A questo punto il fidanzato di Cinta affermerà di rimanere in Spagna per non lasciare che i suoi familiari finiscano nelle mani dell'uomo. Ignaro dei problemi del suo amico, Antonito esulterà di felicità per aver appreso che tra qualche mese diventerà padre. Inoltre il figlio di Ramon crederà che sua moglie, Lolita, abbia instaurato un buon rapporto con Carmen. Quest’ultima in realtà non farà altro che litigare con la nuora poiché sempre più insopportabile per via della gravidanza. In seguito Lolita convincerà tutti i suoi familiari a fare un rituale di purificazione durante la notte ma, in tale circostanza, Carmen perderà le staffe ed affronterà la moglie di Antonito. La domestica, dopo aver ricevuto una brutta risposta da parte di Lolita, le dirà di non poterla più sopportare.