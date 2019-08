Giulia Salemi sarà una tronista di Uomini e donne dopo la pausa estiva? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di Gossip da qualche giorno, e più precisamente da quando il settimanale "Chi" ha confermato l'indiscrezione nel suo numero uscito mercoledì scorso. A frenare l'entusiasmo dei fan che già immaginavano la bella influencer sulla poltrona rossa di Canale 5, è stato un commento che ha scritto la mamma Fariba su Instagram; a chi le domandava se fosse vero il gossip che voleva sua figlia prossima a debuttare sul trono, la donna ha risposto di no.

La smentita di Fariba all'arrivo di Giulia a U&D

La notizia che ha dato "Chi" un paio di giorni fa sull'imminente debutto di Giulia Salemi a Uomini e Donne, sarebbe infondata: questo almeno è quello che si evince dalle parole che ha usato Fariba Tehrani per commentare la news su Instagram. A chi le ha chiesto se fosse vera la voce che sua figlia sta per cercare l'amore in televisione, la donna di origini persiane ha risposto: "Ma anche no!

Lei è fatta per fare la presentatrice".

Insomma, stando a questa dichiarazione, non ci sarebbe nulla di concreto dietro al rumors che circola da qualche giorno sul web: la bella influencer non starebbe per diventare una nuova tronista del programma di Maria De Filippi.

Ad avvalorare il gossip che stava circolando da un po' in rete, era stata la rivista diretta da Alfonso Signorini con le seguenti parole: "Giulia ha chiesto aiuto alla conduttrice per ritrovare l'amore, per questo è una delle candidate principali al trono".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Proprio quando i tanti fan della ragazza stavano cominciando ad abituarsi all'idea di vedere ogni settimana in Tv la loro beniamina in una delle trasmissioni più amate dal pubblico, mamma Fariba ha smentito tutto con un commento che lascia poche speranze.

La nuova vita di Giulia e Monte dopo l'addio

L'obiettivo principale della Salemi, stando a sentire sua madre Fariba, sarebbe quello di diventare una presentatrice: quest'estate, infatti, la ragazza sta conducendo degli eventi musicali in piazza forse per fare un po' di gavetta prima di un importante debutto.

Per quanto riguarda la vita sentimentale di Giulia, ci sono poche novità: da quando Francesco Monte l'ha lasciata a maggio scorso, l'influencer non si è fatta mai vedere in compagnia di un altro uomo. Il bel tronista, invece, ha già ritrovato l'amore con la modella Isabella De Candia, con la quale è stato paparazzato a Ibiza in atteggiamenti molto affettuosi.

Proprio nella giornata di ieri, giovedì 1 agosto, l'indossatrice pugliese ha fatto una dedica al fidanzato su Instagram: sotto alla foto che ritraeva un loro bacio, la giovane ha scritto delle parole che sembrano una smentita indiretta al gossip che la voleva responsabile di un tradimento ai danni della Salemi.