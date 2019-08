La programmazione di Un posto al sole è attualmente in pausa, come molte delle serie televisive in onda nei canali Rai e Mediaset. Per poter seguire la prossima puntata della soap partenopea, i telespettatori dovranno pazientare fino al 26 agosto, data che segnerà anche l'avvio della 24^ stagione. Ma cosa accadrà al ritorno degli abitanti di Palazzo Palladini in televisione?

Le anticipazioni degli episodi in onda dal 26 al 30 agosto confermano i problemi tra Nadia e Renato, soprattutto considerando che quest'ultimo sarà sempre più vicino ad Adele, sostenendola insieme a Giulia nei difficili giorni del processo a Manlio.

La sentenza, infatti, sarà sempre più vicina! Vittorio tornerà dal breve viaggio insieme al padre, trovandosi ad affrontare la solita indecisione tra Alex e Anita. Anche Filippo e Serena rientreranno dalle vacanze, facendo i conti con i loro impegni di lavoro e non solo.

Un Posto al Sole anticipazioni: Marina commette un errore

Le anticipazioni di Un Posto al Sole relative alle puntate in onda dal 26 al 30 agosto si aprono con il desiderio di Marina di riabilitare il nome del padre, provando la sua innocenza.

La Giordano si rivolgerà ancora all'avvocato Leone, per farsi aggiornare sulla situazione giudiziaria. La fretta di risolvere la questione a vantaggio di Arturo potrebbe, però, avere degli esiti negativi.

Dopo le vacanze di agosto, gli abitanti di Palazzo Palladini cominceranno a tornare a casa. Tra di loro ci saranno Otello, Silvia e Michele dopo alcuni giorni passati a Indica in compagnia di Teresa.

Saranno bastati per appianare le divergenze tra la madre di Silvia e il marito? Anche Vittorio rientrerà dopo le vacanze trascorse con Guido e per lui potrebbe essere arrivato il momento di prendere una decisione tra Anita e Alex. Nel frattempo, quest'ultima sarà più divisa tra gli impegni di lavoro e i problemi in famiglia.

Renato trascura Nadia

Proseguendo con le anticipazioni di Un posto al sole di fine agosto, Renato e Nadia si troveranno ad affrontare delle divergenze sempre più evidenti che aumenteranno a causa del tempo che Poggi dedicherà ad Adele.

In vista della fine del processo contro Manlio, la madre di Susanna vivrà dei momenti di grande tensione e saranno proprio i consuoceri a starle vicina, invitandola a farsi coraggio. Filippo e Susanna torneranno a casa dalle vacanze e faranno subito i conti con le pressioni di Roberto Ferri, ansiosi di riprendere in mano il progetto lavorativo appena iniziato. Per la Cirillo ci sarà anche un'altra questione da affrontare ovvero il suo rapporto con Leonardo, dopo il bacio scambiato prima della pausa estiva.