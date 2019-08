Sarà Giulio Raselli uno dei nuovi tronisti di Uomini e donne? Stando all'indiscrezione che da qualche ora impazza sul web, sembra proprio che l'ex spasimante di Giulia Cavaglià abbia convinto la redazione a dargli un'altra chance dopo non essere stato scelto dalla torinese. Alcuni siti di gossip infatti sostengono che il giovane sarebbe stato visto mentre girava il video di presentazione che tutti i tronisti del dating-show fanno prima del debutto: sarà vero?

Giulio sempre più vicino al ritorno a Uomini e Donne

Le voci sulla partecipazione di Giulio Raselli alla prossima stagione di Uomini e Donne si fanno sempre più insistenti: nelle ultime ore in particolare, sul web, hanno iniziato a circolare voci insistenti sul futuro in Tv del ragazzo. Stando a quello che sostengono alcuni siti come Gossip News Italia, l'ex corteggiatore sarebbe stato visto mentre registrava il video di presentazione che tutti i nuovi tronisti preparano per raccontare qualcosa della loro vita al pubblico e a chi dovrà far loro la corte.

Sebbene non esistano prove (foto e video) che dimostrino che l'ex spasimante di Giulia Cavaglià abbia girato il filmato che ufficializzerà il suo ritorno nel Trono Classico, sono in tanti a credere a questa indiscrezione: anche l'influencer Amedeo Venza, poche ore fa, ha usato Instagram per confermare l'arrivo di Giulio sulla famosa poltrona rossa di Canale 5. Che Raselli sia uno dei candidati principali al ruolo che nella scorsa stagione è stato ricoperto da Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni, tra gli altri, lo si vocifera da tanto tempo: subito dopo la scelta di Giulia Cavaglià a favore di Manuel Galiano, molti spettatori si sono esposti per chiedere che venisse data una seconda possibilità al "rifiutato" Giulio.

Il percorso in Tv di Giulio: dal Trono Classico a Temptation Island

L'ipotetico ritorno di Raselli alla corte di Maria De Filippi nelle inedite vesti di tronista, arriverebbe dopo una lunga esposizione mediatica che il giovane ha avuto negli ultimi mesi: in primavera, ad esempio, il ragazzo ha corteggiato a lungo Giulia Cavaglià, non riuscendo a conquistare il suo cuore. A pochissime settimane dalla scelta, Giulio ha accettato di partecipare alla sesta edizione di Temptation Island: come dimostrano le puntate che sono andate in onda a luglio, il vicentino è stato il single preferito di Sabrina Martinengo.

Sebbene la 42enne fidanzata di Nicola Tedde provasse un forte interesse per lui, Raselli le ha fatto presente quasi subito che il loro rapporto non poteva andare oltre una bella amicizia. Oggi, dopo una vacanza con amici a Formentera, si dice che Giulio sia pronto a cercare l'anima gemella nello stesso posto dove ha fallito neppure due mesi fa: gli studi di Uomini e Donne.