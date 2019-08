Ad un paio di settimane dalla fine di Temptation Island, una protagonista della sesta edizione si è raccontata sulle pagine della rivista "Chi". Stiamo parlando di Katia Fanelli, la "fotonica" ragazza del cast che ha attirato le simpatie di gran parte dei telespettatori con il suo modo di fare sopra le righe. Al giornale di Gossip che l'ha intervistata dopo la rottura con Vittorio Collina, la giovane ha fatto sapere di essere già pronta per un nuovo amore: il suo sogno è quello di incontrare il principe azzurro a Uomini e Donne.

Il sogno di Katia: trovare l'amore a U&D

Tra i tanti nomi che stanno circolando sulla nuova stagione di Uomini e Donne, nelle ultime ore se n'è aggiunto uno del tutto inaspettato: Katia Fanelli, protagonista dell'edizione di Temptation Island che si è appena conclusa, ha fatto sapere di essere una delle candidate alla poltrona rossa del dating-show Mediaset.

Prima di partire per una vacanza da single a Mykoons, la ragazza ha rilasciato un'intervista molto interessante a "Chi". Sul sogno che le piacerebbe realizzare a breve, la giovane non ha dubbi: ritrovare l'amore dopo la rottura con Vittorio Collina.

"Quest'estate voglio solo divertirmi, anche perché se c'è un luogo magico dove incontrare l'uomo dei miei sogni, è U&D", ha detto la "fotonica" più famosa d'Italia alla rivista di gossip che ha provato ad indagare sull'eventualità di vederla debuttare nel programma di Maria De Filippi a settembre.

Al giornalista che le ha chiesto se ci sono buone chance che diventi una delle nuove troniste del format Mediaset, Katia ha risposto: "Io mi sono candidata e posso dire che nell'aria c'è già qualcosa. Se dovesse succedere, ne sarei felicissima perché credo molto nella trasmissione. Temptation mi ha fatto aprire gli occhi, perché a Uomini e donne non potrebbe succedere lo stesso?".

Katia stronca Vittorio: 'Resterà solo e sofferente'

In merito all'esperienza che ha fatto quest'estate a Temptation Island, che le è costata la fine della sua storia d'amore di due anni, la Fanelli ha dichiarato: "Ho sbagliato a dare a Vittorio del cog...

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

davanti a tutta Italia, ma l'ho fatto per svegliarlo. È convinto che io l'abbia tradito, ma non è così".

Katia ha confermato a "Chi" di sentire molto la mancanza dell'ex fidanzato, ma di essere certa che il sentimento che prova oggi per lui non è più amore: "Forse era abitudine, ma lui resta comunque l'amore più grande della mia vita".

Sulla frequentazione che si dice Collina abbia iniziato con la single Vanessa lontano dalle telecamere, la "fotonica" protagonista del reality ha detto: "Stanno costruendo una storiella finta, lei lo sta usando e mi dispiace perché lui è troppo ingenuo.

La tentatrice cerca visibilità, mentre Vittorio cerca l'amore".

"Resterà solo e sofferente", ha concluso Katia prima di rimproverare il suo ex per non aver mai avuto il coraggio di affrontarla dopo la fine del programma.