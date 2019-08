La seconda edizione di Temptation Island Vip scalda i motori: Alessia Marcuzzi ha svelato i nomi dei protagonisti del reality che come sempre non mancherà di regalare ai telespettatori numerosi colpi di scena. La speaker radiofonica Anna Pettinelli e il giovane fidanzato Stefano Macchi, Nathalie Caldonazzo e Andrea, l'ex tronista di Uomini e Donne Serena Enardu con il cantautore Pago, il più bello d'Italia Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito, Ciro Petrone e Federica, la star del web Damiano, detto Er Faina con Sharon: questo il cast al completo, che non ha mancato di suscitare qualche polemica.

Cast del reality al completo

E' previsto per sabato 24 agosto l'inizio delle riprese di Temptation Island Vip 2: i volti, più o meno noti, dello showbiz sono pronti per mettersi in gioco e soprattutto per mettere alla prova i loro sentimenti. E' stata la conduttrice, Alessia Marcuzzi, che quest'anno ha preso il posto di Simona Ventura, ad annunciare in maniera ufficiale con un promo tutti i protagonisti.

Da lì in poi sul web è stato un susseguirsi di commenti e valutazioni dei volti noti che animeranno le serate settembrine di Canale 5.

Le vicende amorose dei personaggi famosi verranno mandate in onda a partire dal 19 settembre, salvo cambiamenti dell'ultima ora nei palinsesti, ma quel che è sicuro che gli utenti del web sono pronti a scatenarsi nel valutare i comportamenti del cast. Già subito dopo la presentazione delle sei coppie non sono mancate le polemiche: non sono pochi coloro che hanno giudicato poco 'vip' i protagonisti del gioco dei sentimenti, e hanno fatto il paragone con la prima edizione del programma dedicato ai volti noti durante il quale la stellare Valeria Marini ha catalizzato l'attenzione del pubblico.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Temptation Island

Vip pronti a mettersi alla prova

In ogni caso, anche quest'anno non dovrebbero mancare i momenti esilaranti: sul web in molti credono che Damiano, Er Faina, potrebbe regalare momenti di puro divertimento e non mancano certo i nomi conosciuti. La polemica, probabilmente, si sederà non appena i Vip appassioneranno il pubblico alle loro vicende d'amore. Sarà anche compito di Alessia Marcuzzi porre l'accento, durante la conduzione, sugli aspetti giusti per mettere in risalto le caratteristiche dei vasi protagonisti.

Alcuni di loro, come l'ex tronista Serena hanno già avuto modo di mettersi alla prova i sentimenti in un programma televisivo, ma adesso le cose sono cambiate: tutti i protagonisti sono maturi e pronti a fare passi importanti dopo il programma, qualora dovessero uscir ancora in coppia. La palla passa adesso ai vip: sarà compito loro mettere a nudo il loro cuore.