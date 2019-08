Proseguono le avventure dei protagonisti della soap opera turca, 'Bitter sweet-ingredienti d'amore', capace di incuriosire molti telespettatori italiani. Le anticipazioni delle puntate in onda fino a venerdì 9 agosto svelano che, al centro delle trame, ci sarà la situazione riguardante il piccolo Bulut, stanco di stare lontano da Ferit. Arriverà il giorno della sentenza definitiva per capire a chi verrà affidato il bambino: la decisione affiderà la custodia di Bulut ai coniugi Onder.

Hakan e Demet saranno contenti per il risultato ottenuto e l'Aslan dovrà impegnarsi per cercare di ostacolare i due rivali. L'imprenditore avrà in mente un piano per riprendersi la custodia del nipote ma avrà bisogno dell'aiuto di una persona fidata come Nazli (Ozge Gurel).

Nazli decide di accettare la proposta di matrimonio ricevuta dall'ex datore di lavoro

Hakan non avrà intenzione di fermare i suoi loschi affari e, insieme a Demet, sarà pronto a qualsiasi sacrificio pur di mantenere la custodia del nipote.

I due coniugi arriveranno a fare una proposta inaspettata a Deniz al quale chiederanno di entrare in possesso delle sue azioni. Il fratello di Demet deciderà di cedere di fronte a questa richiesta in quanto convinto che sia importante far ottenere alla sorella e a Hakan l'affidamento di Bulut. In questo modo Nazli si allontanerà da Ferit. Deniz cercherà di riavvicinare la sorella di Asuman ma Nazli sarà impegnata a riflettere in merito alla richiesta di matrimonio ricevuta dall'Aslan. La giovane cuoca penserà che sia giusto accettare in quanto dispiaciuta per la tristezza di Bulut.

Deniz salva la vita di Nazli

Ferit e l'ex dipendente faranno squadra per fermare le intenzioni di Hakan e Demet. Nazli e Ferit dovranno costruire una storia che sia in grado di convincere tutti, compreso il giudice allo scopo di fargli cambiare la decisione. L'Onder vedrà i suoi piani ostacolati, mentre Ferit farà un annuncio importante. L'affarista renderà ufficiale il fidanzamento con Nazli, ma nessuno immaginerà che si tratta di una messa in scena della coppia per riprendersi il bambino.

Nazli, però, si renderà conto che ci sono degli ostacoli, ovvero la mancata approvazione dei suoi genitori. La cuoca, pertanto, vorrebbe rivedere la sua scelta. Si avvicinerà il giorno delle nozze tra Ferit e Nazli ma la Piran, prima di recarsi alla cerimonia, si occuperà di una commissione importante, ignara del piano organizzato da Demet ai suoi danni. La ragazza verrà rinchiusa in una cella frigorifera ma Deniz riuscirà a salvarle la vita, consentendole di sposare l'Aslan.

Deniz, così, sceglierà di lasciare la città in compagnia di Alya, deluso dalla scelta di Nazli.