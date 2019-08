Mancano ancora un po' di mesi al ritorno su Canale 5 del Grande Fratello Vip, ma le riviste di Gossip sono già alla ricerca dei nomi dei personaggi famosi che a novembre varcheranno la porta rossa di Cinecittà. Stando all'indiscrezione che ha riportato "Nuovo Tv", nella Casa più spiata d'Italia potrebbero entrare ben due ex protagonisti di Uomini e Donne: Andrea Melchiorre e Lorenzo Riccardi.

Gli ultimi rumors sul cast del GF Vip

La quarta edizione del Grande Fratello Vip sta scaldando i motori: stando a quello che racconta l'ultimo numero di "Nuovo Tv", gli autori del reality starebbero pensando di arruolare nel cast più di un personaggio che è diventato famoso grazie a Uomini e donne.

Il nome nuovo che sta circolando in queste ore per il programma, che sarà condotto per la prima volta da Alfonso Signorini, è quello di Andrea Melchiorre: il ragazzo è conosciuto dal pubblico per la sua partecipazione al dating-show di Maria De Filippi nel ruolo di corteggiatore (e poi scelta) di Valentina Dallari nel 2015. Oggi il giovane è un quotato influencer di Instagram, ma qualche anno fa si è anche fatto notare come single di un'edizione di Temptation Island.

Un altro ex volto di U&D che potrebbe varcare la porta rossa di Cinecittà il prossimo autunno è Lorenzo Riccardi: il "Cobra" è accostato da mesi al format di Canale 5, tanto che lui stesso ha informato i fan che ci sono buone possibilità che entri nella Casa. Dopo essere stato due volte corteggiatore (di Ludovica Valli e Sara Affi Fella) e una tronista (un anno fa, quando si è fidanzato con Claudia Dionigi), si dice che il simpatico pugliese sia uno dei candidati principali al GF Vip 4, che tornerà in onda nel mese di novembre con tantissime novità.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Altri vip accostati al GF: dalla Lecciso al Divino Otelma

Andrea Melchiorre e Lorenzo Riccardi non sono gli unici personaggi famosi ad essere considerati dalla stampa papabili concorrenti del Grande Fratello Vip 4: nelle scorse settimane, infatti, tanti protagonisti del mondo dello spettacolo sono stati accostati al cast del reality che sarà presentato da Alfonso Signorini.

Stando a quello che sostengono le principali riviste di gossip, potrebbero entrare nella Casa più spiata d'Italia Loredana Lecciso (showgirl ed ex compagna di Al Bano Carrisi), il Divino Otelma (mago), Matilde Brandi (soubrette ed ex star del Bagaglino), Adriana Volte (conduttrice), Cicciolina (ex attrice di film a luci rosse), Shalpy (cantante), Claudia Galanti (showgirl), Fernanda Lessa (modella e dj) e Giucas Casella (mago).

Il cast ufficiale del format Mediaset, però, non dovrebbe essere ufficializzato prima di qualche mese: è previsto per novembre, infatti, il ritorno in tv del programma che mette alla prova con una convivenza forzata un gruppo di Vip di vario genere.