Lino Guanciale viene considerato il re della fiction e gli ascolti sono sempre stati dalla sua parte. L'attore rappresenta una garanzia per il successo delle produzioni Rai, rete ammiraglia che, dunque, si tiene stretto l'interprete capace di mettersi a confronto con molti personaggi. L'avezzanese è impegnato nelle riprese della fiction 'Il commissario Ricciardi' che rappresenta la novità della prossima stagione televisiva.

Guanciale veste i panni di un commissario nell'epoca fascista e sta continuando le riprese a Napoli, dopo aver terminato nella città di Taranto. L'attore lo scorso 19 maggio ha festeggiato i suoi quarant'anni ed entrato nei fatidici 'anta' non ha intenzione di prendersi un periodo di pausa dal lavoro. Si tratta di un momento magico nella carriera di Lino Guanciale che non ha mai avuto alcun problema nell'interpretare personaggi completamente diversi.

Il volto maschile più amato delle Serie TV, inoltre, non ha mai rinunciato all'idea di affiancare il teatro alla televisione e al cinema, motivo per cui lo possiamo considerare un vero stacanovista.

Gli impegni a teatro

Nel corso di un'intervista concessa a La Stampa, l'attore ha sottolineato di essere contento per i tanti impegni ed è impossibile fermarsi per via di un momento professionale molto bello.

"Negli ultimi 6-7 anni la mia vita è completamente cambiata". Lino Guanciale, nel corso di quest'annata, è stato impegnato in giro per l'Italia con i suoi spettacoli e in autunno riprenderà il tour teatrale. L'attore riporterà due commedie che rappresentano i suoi cavalli di battaglia, come "Ragazzi di vita" e "After Miss Julie", senza dimenticare "La classe operaia va in paradiso". Il protagonista della fiction 'Non dirlo al mio capo' dovrebbe compiere un altro passo importante con la regia de "Le nozze".

Il rapporto di complicità con Alessandra Mastronardi

Lino Guanciale ha chiarito di voler andare avanti con le serie televisive e a breve ritornerà sul set di due fiction di successo, come 'L'allieva' e 'La porta rossa' che sono state importanti nella sua carriera. L'artista si trova a memoria con la collega Alessandra Mastronardi, con la quale ha formato una delle coppie televisive più amate dal pubblico.

I due protagonisti de L'allieva sono legati da un rapporto di amicizia ed entrambi stanno attraversando un momento importante della carriera. Guanciale e la Mastronardi sono uniti da un'alchimia e sembrano nati per recitare in coppia, uno dei motivi per i quali si è pensato a una possibile relazione. La notizia, però, è stata smentita in quanto l'attore e l'attrice sono entrambi fidanzati, ma è evidente la complicità.