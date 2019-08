Continuano i rumors in merito a tutto quello che è accaduto nel corso di queste settimane a Uomini e Donne e alcune ore fa una delle protagoniste delle ultime polemiche è tornata a parlare della questione. Teresa Cilia, infatti, ha fatto una diretta su Instagram in cui ha chiarito alcuni aspetti della vicenda. Per tutti coloro i quali se la fossero persa, la ragazza ha deciso di pubblicare altre Instagram Stories nelle quali ha ribadito i concetti espressi la sera precedente.

Teresa ha detto che tutto quanto è necessario dire è già stato detto da suo marito Salvatore Di Carlo. Le persone intelligenti sapranno sicuramente per quale ragione è costretta a non parlare apertamente dei rumors sul programma di Maria De Filippi. Ad ogni modo, la ragazza ci ha tenuto ad esortare i fan ad avere più pazienza perché tutti i nodi verranno al pettine.

Il caos in merito alle accuse di Teresa Cilia contro la produzione di Uomini e Donne

Alcune settimane fa Teresa Cilia si era resa protagonista di accuse gravissime contro la redazione di Uomini e donne.

La donna ha detto di aver vissuto, all'interno del programma, esperienze così negative al punto da essere stata costretta ad andare via: attualmente, infatti, svolge un lavoro completamente diverso. Ad ogni modo, la moglie di Salvatore Di Carlo aveva annunciato anche che presto avrebbe raccontato tutta la sua verità in merito a quanto accaduto dietro le quinte della trasmissione. Ebbene, dopo la diffusione di questa bomba, però, la Cilia non è mai più tornata sulla questione. Ci ha pensato Salvatore a commentare la cosa, facendo delle allusioni alle possibili diffide ricevute da parte della produzione del programma.

La Cilia torna con una nuova diretta e delle IG Stories per spiegare i motivi del suo silenzio

In virtù di tale ipotetico procedimento legale, quindi, né la Cilia né suo marito avrebbero più potuto menzionare l'argomento pubblicamente. Molti utenti del web, però, non hanno molto compreso la cosa ed hanno continuato a fare delle domande a Teresa esortandola a mantenere la parola data e raccontare tutto.

Stanca delle continue esortazioni, però, l'ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di ribadire ulteriormente il concetto. Nel corso delle ultime Instagram Stories, infatti, ha detto che suo marito ha già ampiamente chiarito la situazione in merito al suo inaspettato silenzio. Inoltre, le persone intelligenti ci saranno sicuramente arrivate da sole a comprendere le ragioni di questo suo cambio di atteggiamento.

Infine, però, ha chiesto ai fan di pazientare ancora un altro po' di tempo. Tra non molto, infatti, molti aspetti di questa vicenda si capiranno.