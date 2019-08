Da non perdere le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate in onda da lunedì 26 agosto a venerdì 30 su Canale 5. La morte di Fe sconvolgerà tutta Puente Viejo, sebbene riserverà un retroscena inaspettato. Mauricio sarà colui che dovrà occuparsi dei funerali della Perez, o almeno questo è quello che il Godoy dirà ai paesani.

Il Segreto anticipazioni settimanali: Mauricio annuncia la morte di Fe

Nella puntata de Il Segreto in onda su Canale 5 lunedì 26 agosto, Fe si recherà all'appuntamento con Faustino, nonostante Mauricio abbia provato a dissuaderla a recarsi da sola dinanzi ad un uomo così pericoloso.

Il Godoy seguirà la Perez ed assisterà ad una scena straziante. Faustino, senza rispettare i patti, sparerà contro Fe, che cadrà a terra. Mauricio si precipiterà da lei per soccorrerla, ma sembrerà tutto inutile. Affranto, il capomastro si recherà nel paesino per annunciare la morte di Fe. Il Godoy chiederà alla Montenegro una pausa dal lavoro per organizzare i funerali e, stranamente, gli verrà concessa.

Un ingarbugliato piano nelle puntate de Il Segreto

Nel frattempo, tra Isaac e Antonina tutto andrà male a causa della gelosia ossessiva della Ramos nei confronti di Elsa. Stando alle anticipazioni della puntata de Il Segreto di martedì 27 agosto su Canale 5, Mauricio confesserà un retroscena alquanto oscuro a Raimundo. La morte di Fe è stata solo una messinscena per liberarsi per sempre da Faustino.

Per rendere credibile il tutto, Alvaro ha redatto un certificato di morte fasullo. Ora però, la rossa dovrà andarsene per sempre dal paesino per non destare sospetti. Proprio nel momento in cui tutti tutte le persone più care alla Perez si faranno forza per darle l'ultimo saluto, scopriranno la verità. Intanto Antolina vedrà Isaac parlare con un uomo sconosciuto ed inizierà ad insospettirsi. Il Guerrero ha assoldato un investigatore privato con l'obiettivo di scoprire che cosa nasconde il misterioso dottor Alvaro. La Ramos ne sarà estremamente gelosa perché capirà che il marito è ancora profondamente innamorato della Laguna.

Il regalo di Gonzalo e la sua misteriosa lettera

Nella puntata di mercoledì 28 agosto, Gonzalo invierà una scatola di giocattoli alla Casona, facendo capire a Maria che è ancora interessato alla loro relazione. Nella scatola, Maria troverà anche una misteriosa lettera che la tormenterà per giorni. Mauricio sarà costretto a pianificare la fuga di Fe in America, in modo che nessuno possa sospettare che sia viva.

Successivamente, Alvaro bacerà Elsa. Il Fernandez frenerà subito il romanticismo della giovane, dicendole di non avere alcuna intenzione di intavolare una relazione seria con lei. Roberto continuerà a far capire a Maria di essere innamorato di lei ma non sarà ricambiato. Francisca, approfittando della situazione, offrirà al Sanchez 100.000 pesetas per allontanarsi dalla Casona.

Alvaro inganna Elsa nelle puntate de Il Segreto dal 26 al 30 agosto

Tutto è pronto per la partenza, ma Fe all'ultimo minuto non ce la farà ad allontanarsi dal suo Mauricio.

Le anticipazioni de Il Segreto delle puntate su Canale 5 dal 26 al 30 agosto si chiudono con la decisione di Roberto. L'uomo affronterà Francisca dicendole di non aver assolutamente intenzione di accettare il suo denaro, in quanto intenzionato a conquistare Maria e farla diventare sua moglie. Infine Elsa dirà ad Alvaro che l'investigatore le ha raccontato un retroscena inaspettato sul suo conto. Il dottorino, per l'ennesima volta, proverà a giustificarsi, promettendole di essere sempre sincero con lui