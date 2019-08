Le anticipazioni de Il Segreto riguardano entusiasmanti novità che interessano ai telespettatori affezionati. Nei prossimi episodi della serie iberica, in merito ai quali non è stata ancora comunicata la data della messa in onda, Prudencio Ortega interpretato dall'attore Josè Milan, sarà stanco di sentirsi sottomesso a Francisca Montenegro e deciderà di acquistare la bottega dei vini di Fe Perez. Sarà Matias la persona incaricata da Fe per chiudere l'affare.

Successivamente Prudencio vorrà assumere qualcuno per aiutarlo nella gestione dei vini, poiché lui non è esperto del campo. Pertanto chiederà un consiglio a Marcela.

Prudencio assume un collaboratore

Nelle prossime puntate de Il Segreto, Prudencio assumerà Antonio Marchena, interpretato dall'attore Pedro Nistal. Marchena, un uomo di mezza età, sarà in cerca di un lavoro dopo un brutto incidente avuto con il camion.

In seguito Prudencio spiegherà ad Antonio nel dettaglio le mansioni che dovrà svolgere alla bottega, poiché lui dovrà occuparsi di altro e sarà costretto a stare lontano per un determinato periodo. Poi l'Ortega dirà ad Antonio di 'chiudere gli occhi' qualora notasse qualcosa di strano o ambiguo nei riguardi della sua attività. Successivamente Antonio troverà un'agenda personale di Prudencio, nella quale l'uomo ha riportato alcuni importi di denaro prestati ad alcuni residenti di Puente Viejo. In seguito Marchena deciderà di affrontare immediatamente Prudencio per avere ulteriori spiegazioni sulla strana faccenda.

Prudencio confessa la verità ad Antonio

Prudencio rivelerà ad Antonio Marchena che le somme di denaro riportate nell'agenda riguardano soltanto dei 'piccoli favori' con interessi molto bassi. Poi l'uomo confesserà al suo dipendente che non intende diventare a tutti gli effetti un usuraio e che presto gli importi verranno saldati. Più tardi Antonio sarà confortato dal discorso di Prudencio e sarà più tranquillo nei suoi riguardi, pertanto vorrà fidarsi dell'uomo e deciderà di non rivelare a nessuno del fatto.

Successivamente, però, la notizia inizierà a girare per Puente Viejo. Più tardi Matias si renderà conto dell'ambigua attività di Prudencio e si recherà da lui per affrontarlo. Prudencio sarà notevolmente turbato dalle parole di Matias e gli dirà di non intromettersi mai più nella sua vita privata e lavorativa.

Dove guardare in streaming online le puntate de Il Segreto

Nell'attesa che vadano in onda i nuovi episodi della telenovela spagnola Il Segreto è possibile guardare in streaming online alcune delle puntate già trasmesse in televisione, registrandosi gratuitamente sulla piattaforma dedicata MediasetPlay.it.

Oltre agli episodi, sul sito apposito si possono trovare interessanti video sugli spoiler relativi alle trame della serie televisiva.