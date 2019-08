Le anticipazioni della famosa soap opera iberica Il Segreto sono ricche di interessanti curiosità. Nelle prossime puntate della serie televisiva, in merito alle quali non è stata comunicata la data della messa in onda, Prudencio Ortega, interpretato dall'attore Josè Milan, penserà di acquistare la locanda che apparteneva a Fe Perez. Nel frattempo, Francisca Montenegro chiederà a Prudencio di controllare i conti della villa. In seguito, Francisca prometterà a Prudencio che dopo aver svolto il lavoro commissionato l'uomo potrà chiederle in cambio qualsiasi cosa.

Prudencio acquista la locanda di Fe Perez

Nelle prossime puntate de Il Segreto, Fernando Mesia fuggirà a Madrid dopo aver scoperto il diabolico piano di Francisca Montenegro, la quale aveva in mente di creare uno scontro tra l'uomo e Roberto Sanchez. Prudencio penserà di aver terminato il suo compito, pertanto chiederà a Francisca il permesso di lasciare la villa per potersi rifare una vita in un altro posto.

Successivamente, la Montenegro non darà a Prudencio il consenso per andarsene via, poiché avrà bisogno di qualcuno che controlli il suo patrimonio in assenza di Fernando. In seguito, Prudencio non riuscirà ad accettare di dover rimanere alla villa, poiché sarà davvero deciso a cambiare vita, per questo confermerà la sua decisione anche a Raimundo durante una chiacchierata. In seguito, Prudencio sarà assecondato anche da sua moglie nella decisione di lasciare la villa di Francisca.

Prudencio vorrà acquistare la bottega dei vini di Fe Perez e dovrà negoziare con Matias, il quale è stato delegato per eseguire la compravendita. In seguito, Prudencio si recherà da Matias il giorno scelto per concludere l'affare. Successivamente l'uomo diventerà il nuovo proprietario della locanda. Prudencio avrà bisogno di un esperto di vini per avviare l'attività al meglio. Poi Matias e Marcela consiglieranno all'Ortega di assumere Antonio Marchena, un uomo proveniente da un paese vicino, ormai disoccupato dopo un brutto incidente avuto con un camion. Infine, Prudencio accetterà il consiglio della coppia e assumerà Marchena.

Dove guardare in streaming online le puntate de Il Segreto

Nell'attesa della messa in onda delle future puntate de Il Segreto è possibile rivedere alcuni degli episodi già trasmessi in televisione, registrandosi gratuitamente al sito MediasetPlay.it. Oltre alle puntate della soap opera spagnola, sulla piattaforma si possono trovare alcuni video delle anticipazioni relative alle trame de Il Segreto.