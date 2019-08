Sono tempi duri quelli che sta attraversando la redazione di Uomini e donne, nell'occhio del ciclone in seguito alle dichiarazioni di Mario Serpa e di Teresa Cilia. Quest'ultima, in particolare, si è scagliata contro la storica autrice Raffaella Mennoia, accusandola di essere a conoscenza delle frequentazioni lontano dalle telecamere dei vari protagonisti del programma. L'ex tronista ha anche precisato che la Mennoia, in passato, ha portato alla ribalta quanto da lei già scoperto in precedenza, sfruttando a suo vantaggio la tempistica dello scandalo.

E in attesa delle prove promesse dalla moglie di Salvatore Di Carlo, anche un altro volto del dating show si è recentemente espresso in tal senso, lasciando presagire all'esistenza di una relazione sentimentale che Gemma Galgani avrebbe nella quotidianità. A suo dire, tale storia d'amore sarebbe nota proprio agli autori del programma.

Ex dama del Trono Over: 'Gemma è già fidanzata'

Gemma Galgani è davvero single o finge per sfruttare i vantaggi economici della sua partecipazione a Uomini e donne?

È questa la domanda che diversi telespettatori del dating show si pongono da anni e che più volte è stata portata alla ribalta anche da Tina Cipollari, sempre molto critica nei confronti della rivale. Sulla questione si è recentemente espressa un'ex dama del Trono Over che è voluta restare anonima, secondo la quale la situazione sentimentale della torinese non sarebbe affatto trasparente. Al contrario, a suo dire Gemma avrebbe un fidanzato già da alcuni anni e proseguirebbe la sua partecipazione a Uomini e donne solo per farsi pubblicità.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Queste le parole pubblicate su un blog dedicato al dating show: "Gemma Galgani è fidanzata da molti anni. Non vedo come mai la redazione non prenda provvedimenti". Stando a queste dichiarazioni, dunque, la redazione potrebbe essere a conoscenza della frequentazione di Gemma Galgani ma non avrebbe fatto nulla per smascherarla, a differenza di quanto accaduto in passato per altri protagonisti del Trono Over.

Il possibile ritorno di Giorgio Manetti

Le voci riguardanti la vita privata di Gemma Galgani rimbalzano a poche settimane dall'inizio della stagione 2019-20 di Uomini e donne. Le prime registrazioni avranno luogo, infatti, già a fine agosto anche se la puntata di esordio è prevista per lunedì 16 settembre. Solo al ritorno in studio, i telespettatori avranno la risposta ad un'altra indiscrezione che sta circolando sul web e che riguarda Giorgio Manetti.

Il 'Gabbiano', infatti, ha stuzzicato la curiosità dei suoi followers, segnalando loro che a settembre sarà di nuovo in televisione. Non ha, però, chiarito quale sarà il programma al quale parteciperà. Esso potrebbe essere proprio Uomini e donne, magari per riprendere a corteggiare la sua ex fiamma Gemma.