La romantica storia d’amore tra Nazli e Ferit protagonisti della soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore tornerà ad appassionare i telespettatori italiani dopo la pausa di ferragosto. Le anticipazioni degli episodi in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset la settimana prossima, svelano che Deniz, dopo aver scoperto il segreto della cuoca e dell’architetto, ovvero che si sono scambiati i voti nuziali per strappare Bulut agli Onder, darà l’impressione di voler smascherare i neo sposi.

Il musicista la mattina della sentenza riguardante il destino del nipote, infatti avrà un’accesa discussione con il ricco imprenditore. Bulut dopo essere stato affidato ai coniugi Aslan grazie all'inaspettata dichiarazione dello zio Deniz, farà un gesto inaspettato. In particolare Ferit e Nazli verranno a conoscenza da Ekrem, l’insegnante di educazione fisica di Bulut, che il bambino è diventato violento dopo la perdita dei suoi genitori. Ebbene sì, il minore perderà il controllo prima di una partita di calcio nella palestra della sua scuola.

Nazli furiosa con Asuman, Deniz minaccia Ferit

Le puntate che il pubblico italiano vedrà sul piccolo schermo dal 19 al 23 agosto 2019 si preannunciano scoppiettanti. Gli spoiler della Serie TV Dolunay dicono che Ferit, dopo aver promesso a Deniz di partecipare ad una sua mostra, vorrà essere presente all’evento in compagnia della moglie Nazli. Quest’ultima farà capire di non voler accompagnare il marito, dopo aver trascorso una giornata pesante.

Intanto Engin metterà fine alla relazione sentimentale con Fatos. Sia l’imprenditore che la stilista dimostreranno di non essere affatto dispiaciuti per la loro rottura, visto che decideranno di rimanere amici. Nel frattempo Nazli e Ferit continueranno a far credere a tutti di essere felici per poter ottenere l’affido di Bulut. Successivamente Asuman dopo essere stata ospitata da Deniz, visto che trascorrerà l’intera notte a casa del musicista, rifiuterà le chiamate telefoniche della sorella.

Purtroppo la figlia minore di Kemal riceverà una bruttissima notizia, poiché verrà a conoscenza che il fratello di Demet è finito in ospedale a causa di un incidente in moto. Asuman, nonostante il cognato di Hakan verrà dimesso per aver riportato soltanto una frattura al braccio sinistro, si trasferirà a casa del musicista in modo definitivo approfittando del fatto che deve ancora riprendersi del tutto.

Demet chiederà al fratello di testimoniare contro l’Aslan durante la nuova sentenza per stabilire con chi dovrà vivere Bulut. I coniugi Aslan temeranno di non riuscire nel loro intento dopo aver scoperto che Asuman è venuta a conoscenza della loro messinscena. In seguito Tarik verrà assunto al servizio di Hakan, mentre Fatos ed Engin apprenderanno che entrambi sanno che le nozze di Ferit e Nazli sono una finzione.

Quest’ultima e il marito intanto cercheranno di farsi dire la verità da Saban, ma il ragazzo si darà alla fuga molto impaurito. Deniz farà presente alla cuoca e all’architetto di aver appreso che si sono sposati per il bene di Bulut. Nazli si scaglierà contro la sorella con la convinzione di aver fatto la spia. Hakan e Demet proporranno ad Asuman di aiutarli a far rimanere con loro Bulut. La figlia minore di Kemal dopo aver fatto credere ai perfidi coniugi di essere disposta a dargli una mano, li farà andare su tutte le furie, poiché scopriranno che si è presa gioco di loro. Deniz poco prima del processo, minaccerà Ferit facendogli intuire di essere pronto a smascherarlo.

Bulut picchia un suo compagno di scuola, Demet uccide Tahir

Il musicista con le sue parole infatti sembrerà deciso a far venire alla luce che il matrimonio tra Nazli e l’Aslan non è reale. Intanto Asuman si legherà sempre di più al fratello di Demet. Quest’ultima dopo aver sentito parlare il marito con Bekir, apprenderà che l’uomo che ha sposato potrebbe essere coinvolto davvero con la morte di Demir e Zeynep. A quel punto la diabolica bionda farà delle indagini e avrà la conferma che l'Onder è veramente l’artefice del duplice omicidio. Nazli avrà dei problemi economici con il suo ristorante, visto che non potrà pagare il mutuo. Demet su tutte le furie per aver scoperto il terribile gesto commesso dal marito, lo affronterà e gli dirà di volerlo lasciare. Sfortunatamente il losco imprenditore impedirà alla moglie di abbandonare il tetto coniugale e la inviterà a ricordare tutti gli errori che ha commesso.

Fatos in preda al panico per essere venuta a sapere che un bandito ha rubato in una casa situata vicino alla sua, rinuncerà a chiamare Engin, preferendo la compagnia di Tarik. Nazli mentre si troverà al ristorante apprenderà tramite una chiamata che Bulut ha fatto del male ad un suo compagno di scuola. Hakan avendo il timore che sua moglie possa denunciarlo, la convincerà a sfogare la sua rabbia per la tragica perdita del fratello facendole colpire con un’arma da fuoco un bersaglio posizionato nella porta di una casa disabitata. Demet si adeguerà alla volontà dell’Onder senza accorgersi di aver ucciso Tahir. Hakan riprenderà il tutto con delle telecamere in modo da utilizzare il filmato per ricattare la sorella di Deniz. Nazli, dopo aver appreso tramite Tarik che suo marito a breve farà il compleanno, gli organizzerà una festa a sorpresa con la complicità di Fatos. La sorella di Asuman grazie alla stilista entrerà in possesso di una fotografia risalente a sette anni fa che immortala Engin e Ferit con un gruppo di amici.