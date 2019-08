Da oggi cambia la programmazione pomeridiana di Canale 5. Nel dettaglio vi anticipiamo che le soap opera Beautiful e Il Segreto risultano sospese dal palinsesto della rete ammiraglia del Biscione: per loro, infatti, comincerà la lunga pausa estiva che quest'anno durerà ben tre settimane. Una notizia che non renderà contenti i fan, ma che di sicuro renderà felici quelli di altre due soap opera in onda su Canale 5: parliamo di Una Vita e di Bitter Sweet, che da oggi raddoppieranno la durata di messa in onda in tv.

Cambia la programmazione di Canale 5: da oggi sospese Il Segreto e Beautiful

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla programmazione di Canale 5 rivelano che da oggi alle 13.40 non ci sarà più l'appuntamento con Beautiful, così come alle 15.35 non ci saranno i nuovi episodi de Il Segreto.

Tuttavia, se per i fan della soap americana non si tratta di una novità (visto che da anni Mediaset sospende la serie ad agosto), per quelli de Il Segreto sarà una novità assoluta.

Negli anni precedenti, infatti, la soap iberica non si fermava mai neppure a Ferragosto e soprattutto veniva trasmessa in un'altra fascia oraria, dove non sempre gli ascolti erano positivi. Quest'anno, invece, Mediaset ha deciso di preservare il prodotto ed ecco che entrambe le soap, seguitissime dal pubblico di Canale 5, osserveranno un periodo di stop.

E così da oggi alle 13.40 ci sarà spazio per le nuove puntate della soap Una Vita, che per tre settimane raddoppierà la durata di messa in onda, andando in onda così fino alle 14.45 circa. A seguire la linea passerà alla soap Bitter Sweet, campione di ascolti di questa stagione estiva, la quale andrà in onda in versione "speciale" con ben due puntate al giorno.

Una Vita e Bitter Sweet raddoppiano la durata da oggi su Canale 5

E così da oggi, dalle 13.40 alle 16.30, ci sarà spazio per un doppio appuntamento con Una Vita e Bitter Sweet, al posto di Beautiful e de Il Segreto, dopodiché la linea passerà ai film del ciclo "Tante storie" e alle 18.45 ritroveremo Gerry Scotti con il game show Caduta Libera, che andrà avanti con puntate inedite per tutto il mese di agosto.

Quando torneranno in onda i nuovi episodi della soap con protagoniste Brooke e Donna Francisca? Le anticipazioni ufficiali rivelano che i fan dovranno attendere il prossimo lunedì 26 agosto, quando la programmazione di Canale 5 tornerà ad essere quella "standard" e quindi accoglierà al suo interno anche queste due soap attualmente sospese.

Un'estate decisamente positiva per la rete ammiraglia Mediaset, che grazie alle quattro soap del pomeriggio si è assicurata la leadership del pomeriggio, con una media di oltre 2.2 milioni al giorno e uno share che oscilla tra il 17 e il 22%.