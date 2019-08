Le macchinazioni di Demet Kaya saranno al centro delle nuove puntate di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, in onda ad agosto su Canale 5. La consorte di Hakan, infatti, metterà a repentaglio la vita di Nazli Piran, intenzionata a convolare a giuste nozze con Ferit Aslan, di cui è da sempre innamorata.

Bitter Sweet: Demet contro le nozze di Ferit e Nazli

Le anticipazioni di Bitter Sweet sulle puntate in onda ad agosto su Canale 5 dopo l'appuntamento con "Una Vita", si soffermano su Demet, la diabolica consorte di Hakan.

La donna, infatti, non prenderà assolutamente bene le prossime nozze di Ferit (Can Yaman) e Nazli, tanto da decidere di organizzare un terribile piano. Tutto inizierà con precisione quando l'Aslan obbligherà la cuoca a convolare a giuste nozze al fine di togliere all'Onder la custodia di Bulut (Alihan Turkdemir), facendo leva sui suoi sensi di colpa dopo aver scoperto il suo tradimento insieme ad Asuman.

Se la Piran accetterà nonostante un iniziale turbamento per colpa dei suoi genitori, la Kaya ancora pazzamente innamorata dell'affarista deciderà di intervenire per impedire lo svolgersi della cerimonia nuziale. Per fare ciò, la sorella di Demet arriverà a compiere un gesto terribile nei confronti della sorella di Asuman.

La Kaya mette a rischio la vita della Piran

I nuovi spoiler di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, che saranno trasmessi ad agosto su Canale 5 svelano che Demet approfitterà di una visita di Nazli (Ozge Gurel) in pescheria per rinchiuderla in una cella frigorifera a poche ore dall'inizio del matrimonio.

Ferit, nel frattempo, sarà particolarmente preoccupato per la misteriosa scomparsa della cuoca, tanto da crederle che lo abbia preso in giro. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Deniz si offrirà di aiutare l'amico a rintracciare la Piran. Proprio quest'ultima comincerà a stare sempre più male, tanto da rischiare di morire per assideramento.

Deniz salva la cuoca

Fortunatamente il Kaya riuscirà a strappare la giovane da morte sicura, tanto da accompagnarla nella sua abitazione per rifocillarsi.

Demet, nel frattempo, confesserà all'Aslan che la sua promessa sposa si trova in compagnia del musicista. Lo zio di Bulut, a questo punto, pretenderà che la sorella di Asuman lo sposi nonostante le sue cagionevoli condizioni di salute. Infine Ferit organizzerà il banchetto nuziale all'interno del suo magnifico giardino, sebbene sia all'oscuro di quello appena capitato alla cuoca. Quale sarà la reazione del ricco manager quando scoprirà la verità?

Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi, ricordando che per rivedere le puntate basterà collegarsi alla piattaforma gratuita "Mediaset Play".