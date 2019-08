Il cast della seconda edizione Vip di Temptation Island è al completo: in questi giorni (molto probabilmente a partire da domani, lunedì 26 agosto), inizieranno le riprese del reality che andrà in onda su Canale 5 da metà settembre. Se le coppie che si metteranno alla prova nei villaggi sono state già ufficializzate, è sui ragazzi/e single che avranno il compito di tentarli che si sa ancora poco o nulla.

Amedeo Venza, tramite il suo account Instagram, ha fatto sapere che una delle tentatrici sarà Cecilia Zagarrigo, conosciuta dal pubblico per aver corteggiato Luca Onestini e Oscar Branzani a Uomini e donne.

Svelata l'identità di una 'tentatrice' Vip di Temptation

A poche ore dall'inizio delle registrazioni di Temptation Island Vip 2 (Alessia Marcuzzi e i 12 concorrenti sono già sbarcati in Sardegna), sui social network inizia a circolare un'indiscrezione sui protagonisti del cast che ancora non sono stati ufficializzati dagli addetti ai lavori.

Stiamo parlando dei "tentatori", ovvero i ragazzi e le ragazze single che avranno il compito di mettere alla prova il sentimento che alcuni personaggi famosi sostengono di provare per la loro dolce metà.

A svelare l'identità della prima presunta tentatrice celebre che vedremo su Canale 5 a partire da metà settembre, è stato Amedeo Venza: sul profilo Instagram dell'informato influencer, infatti, si legge che è Cecilia Zagarrigo una delle giovani che sta per relazionarsi nel villaggio con i 6 Vip di quest'anno.

Chi segue con affetto i programmi di Maria De Filippi, sicuramente ricorderà la doppia partecipazione di questa ragazza a Uomini e Donne: la torinese, infatti, è stata corteggiatrice sia di Oscar Branzani (con scarso successo) e poi di Luca Onestini (al momento della scelta, il tronista le preferì Soleil Sorgè).

"Una persona eccezionale, una ventata di gioia e positività, una carissima amica. Sull'isola di Temptation Island arriva una tentatrice d'eccezione: Cecilia. Vai pupa, spacca tutto", è con questo messaggio che Venza ha annunciato l'imminente debutto della Zagarrigo nel reality Mediaset.

Cecilia stranamente assente da Instagram

A rendere credibile la notizia che ha diffuso ieri Amedeo Venza (grande amico della ragazza e suo compagno di molte vacanze in Puglia), è l'insolita assenza della Zagarrigo dai social network: l'ultima foto che ha pubblicato la torinese (che oggi è una apprezzata influencer) su Instagram risale a tre giorni fa, mentre nelle ultime 24 ore non ha postato neppure una Stories.

Sapendo che Cecilia è molto attiva in rete ed ha uno scambio continuo con i suoi quasi 600 mila followers, è strano che non si faccia viva con loro da un bel po' di tempo. Il pensiero che condividono i fan dell'ex corteggiatrice, dunque, è che sia vero il gossip secondo il quale sarebbe stata scelta per ricoprire il ruolo di single nella seconda edizione Vip di Temptation Island.

Qualora fosse così, vorrebbe dire che non si dovrebbero avere notizie della giovane per almeno 21 giorni, ovvero la durata complessiva del reality Mediaset.