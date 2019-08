È un'indiscrezione bomba quella che ha riportato nelle scorse ore Deianira Marzano su Instagram: a quanto pare, Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini non stanno più insieme. Pubblicando gli screenshoots delle conversazioni su Whatsapp, tra un amico dell'ex coppia di U&D e una ragazza, l'influencer napoletana ha voluto dimostrare che il tronista sarebbe solito avere incontri passionali con persone che non sono la fidanzata, la quale sarebbe stata messa al corrente di tutto dalla destinataria delle proposte.

Eleonora e Oscar: indiscrezione sulla presunta rottura

A confermare l'addio che si sarebbero detti Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini, dopo più di tre anni trascorsi insieme, è stata l'informatissima Deianira Marzano. L'influencer, che spesso riceve su Instagram segnalazioni sui personaggi più in vista del momento, nella giornata di ieri ha lanciato una notizia inaspettata su una delle coppie più amate tra quelle che si sono formate nel recente passato di Uomini e Donne. Stando a quello che ha raccontato la napoletana, i due ragazzi si sarebbero lasciati da poco e uno dei motivi della rottura sarebbe da ricercare nel comportamento non proprio corretto dell'ex tronista.

L'ex aspirante concorrente dell'Isola dei Famosi, infatti, ha pubblicato nelle sue Stories gli screenshoots che una donna (che ha voluto restare anonima) le ha inviato in privato per dimostrare di aver avuto dei contatti telefonici con un caro amico sia di Oscar che di Eleonora. Leggendo la conversazione, viene fuori che questo ragazzo domanda alla sua interlocutrice se è disposta a incontrarsi con lui e Branzani; pare che questa sia un'abitudine dei due, della quale la Rocchini era ovviamente all'oscuro fino a poco tempo fa.

Al termine di queste chat è possibile anche vedere lo scambio di battute che c'è stato tra la giovane, contattata dall'amico del napoletanom e l'ex corteggiatrice di U&D; quest'ultima, infatti, è stata subito informata del "piano" che avevano in mente Oscar e la persona che conosce molto bene: "Sei stata solidale, grazie. Sei una donna che ha aiutato una donna e questo ti fa onore", ha scritto Eleonora.

Lo 'scoop' di Deianira potrebbe costarle una querela

Dopo aver pubblicato tutte le prove che aveva a disposizione per rendere credibile la notizia che le è arrivata all'orecchio, Deianira ha fatto un riassunto di tutto in un'unica Stories: "Un amico di Eleonora e Oscar contatta una ragazza per proporre un incontro passionale con lui e Oscar. Lei fa gli screen e informa Eleonora. Il ragazzo, arrabbiato, minaccia e insulta questa persona con un altro numero, perché era stato bloccato".

Sembra la trama di una soap opera quella che è possibile leggere sul profilo Instagram della napoletana, la quale è stata anche contattata dai protagonisti di questo Gossip con messaggi non molto carini.

"Non dovete permettervi di minacciarmi", ha scritto l'influencer sotto a un post con il quale ha dimostrato che l'amico di Branzani l'ha cercata in privato per consigliarle di eliminare tutte le chat se non voleva andare incontro a una querela.

In tutto questo caos, né Oscar né Eleonora si sono esposti pubblicamente per raccontare la loro versione dei fatti su una vicenda che assume sempre di più le sembianze di una telenovela.