Nuovo spazio incentrato sulla serie televisiva Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, che continua ad appassionare i telespettatori. Le anticipazioni dell’appuntamento che verrà trasmesso su Canale 5 il 29 agosto 2019, dicono che proprio quando Nazli e Ferit Aslan troveranno il giusto equilibrio, Hakan Onder attuerà l’ennesimo piano di vendetta contro l’architetto. Il marito di Demet si servirà di Cihan, l’uomo ingaggiato da lui e appena assunto alla Pusula Holding, per rovinare il suo nemico una volta per tutte. Il nuovo scagnozzo del cognato di Deniz inizierà a dare dei suggerimenti sbagliati sull’investimento del denaro al consorte della cuoca.

Trama del 29 agosto: Cihan cerca di convincere Ferit a fare degli investimenti rischiosi

Gli spoiler dell’episodio numero 64, che il pubblico italiano avrà la possibilità di guardare giovedì 29 agosto 2019, dicono che Nazli verrà a conoscenza che Pelin non era una semplice amica di Ferit, ma l’ex fidanzata dell’architetto, che aveva addirittura intenzione di sposare sette anni prima. La cuoca per vederci chiaro sull’intricata faccenda, chiederà alla sua nuova rivale di raggiungerla alla villa per scoprire quali intenzioni ha nei confronti di suo marito.

Ebbene sì, la sorella di Asuman vorrà capire se l’ex fiamma di suo marito è ritornata in città per distruggere il suo matrimonio, proprio adesso che lei e lo zio di Bulut hanno ritrovato l’intesa perduta. Purtroppo Pelin finirà per aumentare i dubbi di Nazli. In seguito la new entry darà l’impressione di non voler rinunciare affatto a tornare al fianco dell’Aslan. Intanto Cihan su ordine di Hakan inizierà ad attuare la sua strategia per far fallire la Pusula Holding.

In particolare la spia dell’Onder cercherà di convincere l’Aslan a fare degli investimenti sbagliati molto rischiosi. Il cognato di Deniz essendo troppo impegnato a lottare contro l’architetto, non sospetterà affatto di poter rischiare grosso a causa di sua moglie. Nello specifico Demet sempre più stanca di sottostare ai ricatti del malvagio marito, troverà finalmente il modo per incastrarlo. La diabolica bionda dopo essersi impossessata di un registratore, lo attiverà di nascosto quando l’Onder ammetterà di essere il mandante del sabotaggio della vettura su cui viaggiavano Demir e Zeynep. Demet vorrà quindi far finire l’incriminata confessione del losco imprenditore nelle mani della polizia.

Riassunto episodio del 27 agosto

Nella puntata andata in onda il 27 agosto 2019, Ferit il giorno successivo al suo compleanno ha portato Nazli in una caffetteria in cui andava spesso con suo padre. L’architetto ha detto alla cuoca di averle perdonato il fatto di avergli tenuto nascosto per tanto tempo il tradimento della sorella. Intanto Hakan ha incontrato Pelin e dopo averle detto di ricordarsi che è stata il primo grande amore dell’Aslan, le ha rivelato che la sua relazione con il ricco imprenditore giunse al termine a causa di una calunnia.

L’Onder ha svelato alla Turan che sua moglie Demet gelosa di Ferit fece in modo di farla lasciare. A quel punto il losco imprenditore ha invitato Pelin a dire la verità al suo ex fidanzato. Nazli durante una sua lezione di cucina ha rivisto la Turan: quest’ultima ha detto alla cuoca di essersi incuriosita dopo aver appreso che Ferit si è sposato con lei. Nel frattempo l’architetto si è recato a casa di Hakan e gli ha chiesto di voler sapere dove è Tahir. L’Aslan non appena l’Onder ha affermato che la sua spia è scomparsa, gli ha fatto presente che prima o poi farà venire alla luce i suoi crimini. In seguito Tarik ha detto a Fatos di amarla dal primo giorno che l’ha vista. La stilista dopo aver detto all’autista di essere mortificata, l’ha salutato per recarsi ad un nuovo colloquio di lavoro. Pelin ha comunicato ad Hakan di accettare la sua proposta, ma gli ha precisato che sarà lei a decidere cosa fare. La Turan si è recata nell’ufficio di Ferit dicendogli di non averlo tradito in passato. L’architetto dopo aver ribadito alla sua ex fiamma di avere un’altra vita, ha appreso che l’uomo che sette anni prima era finito a letto con Pelin fu corrotto da Demet.