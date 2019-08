Nelle prossime puntate italiane della telenovela Il Segreto, uno storico protagonista nasconderà un segreto importante alla moglie. Si tratta di Severo Santacruz, che dopo essere caduto in rovina, si vedrà costretto a chiedere a Prudencio Ortega una grande somma di denaro. Ebbene sì, il latifondista dopo aver risolto la faccenda con i Molero riguardante i terreni di Las Lagunas, avrà un grosso problema da risolvere, poiché a causa dell’aumento del riso finirà sul lastrico.

Il padre di Carmelito si rivolgerà al fratello di Saul nel corso della notte all’insaputa della moglie Irene Campuzano, e dei suoi cari amici. Il cognato di Julieta non appena il migliore amico del Leal gli dirà di aver bisogno di tremila pesetas per poter mandare avanti le sue coltivazioni, non saprà come comportarsi nei confronti dell’acerrimo nemico di Francisca Montenegro, nonostante abbia abbandonato la casona della darklady.

A quel punto l’ex pupillo della moglie di Raimundo dirà a Severo di dargli a disposizione qualche giorno per decidere sul dar farsi, mentre la giornalista Campuzano inizierà a notare lo strano turbamento del marito.

La fuga di Fe, Prudencio intraprende una losca attività

Negli articoli precedenti incentrati su questa serie tv, è stato già anticipato che a breve Prudencio intraprenderà una pericolosa attività dopo aver lasciato la villa di Francisca.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

Il fratello di Saul si metterà nei guai, dopo aver acquistato l’enoteca che apparteneva a Fe, che nel frattempo non vivrà più a Puente Viejo, poiché si darà alla fuga per sfuggire alle grinfie del ricattatore Faustino. Il minore degli Ortega per poter avviare la sua impresa assumerà Antonio Marchena come dipendente su consiglio dei Castaneda. Con il passare dei giorni, verranno alla luce le vere intenzioni dell’ex pupillo della Montenegro, e non saranno affatto buone.

Prudencio oltre a vendere vini e liquori nella sua bottega inizierà a prestare delle grosse quantità di denaro agli abitanti, diventando un vero usuraio. Durante una delle solite giornate lavorative, l’Ortega farà la conoscenza di Lola Mendana, che in veste di cliente, gli dirà di aver bisogno di 500 pesetas per poter risollevare la fattoria di famiglia, promettendogli di saldare il debito a seguito delle sue nozze. Dopo un’iniziale titubanza, Prudencio accetterà la richiesta della nuova arrivata.

Severo fa una richiesta al fratello di Saul di nascosto di Irene

Successivamente ci sarà un colpo di scena inaspettato, che coinvolgerà Severo. Quest’ultimo a gran sorpresa si presenterà nell’impresa del cognato di Julieta, ed esigerà di ricevere 300 pesetas per risolvere dei suoi problemi legati alla gestione delle risaie. Il fratello di Saul questa volta agirà con cautela, visto che non avendo ricevuto dettagli precisi riguardo al finanziamento di cui necessita il Santacruz, si prenderà il tempo necessario per dargli una risposta.

Nel frattempo i telespettatori avranno modo di scoprire che il padre di Carmelito si è rivolto a Prudencio senza mettere al corrente la moglie Irene. Quest’ultima, Carmelo, e Adela, quindi non saranno a conoscenza dei problemi finanziari di Severo. La situazione si complicherà, quando il cognato della Uriarte avendo promesso alla Montenegro di farle sapere tutto ciò che accade nel quartiere, continuerà ad essere indeciso se accettare la proposta dell’amico del Leal. A quel punto Prudencio chiederà un consiglio a Don Berengario, e durante la confidenza si lascerà sfuggire che il marito della Campuzano versa in delle gravi condizioni economiche.