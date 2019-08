Novità in arrivo nei prossimi episodi italiani della telenovela Una vita. Le anticipazioni rivelano che Pena (Adrian Castineiras), quando non avrà più nulla da temere con la giustizia per l’omicidio dell’indiano, sorprenderà Flora (Alejandra Lorenzo) con un gesto molto romantico. Nel bel mezzo di un concorso tenutosi a La Deliciosa, il vero Cervera, oltre a dichiarare finalmente alla sorella di Inigo tutto il suo amore, le farà una proposta inaspettata.

Di fronte a tutti i partecipanti alla gara Pena chiederà alla Barbosa di sposarlo. Quest’ultima avendo atteso a lungo una dimostrazione da parte del suo amato, non potrà fare altro che accettare di convolare a nozze con lui.

La scarcerazione di Pena, Flora disperata

Nelle puntate che i telespettatori italiani avranno modo di vedere tra qualche settimana Flora, non appena Pena verrà scagionato grazie alla dichiarazione di Cesareo e all’avvocato Felipe, inizierà a porsi delle domande.

La sorella di Inigo non riuscirà a capire come mai il vero Cervera non le abbia ancora chiesto di diventare la sua fidanzata in modo ufficiale dopo averle dichiarato i suoi sentimenti durante la reclusione in prigione. La cognata di Leonor, in preda alla disperazione a causa di Pena per non averle dimostrato il suo reale interesse, deciderà di organizzare una festa a La Deliciosa in cui verrà eletta la migliora coppia di fidanzati di Acacias 38.

Flora spererà quindi che Pena le proponga di partecipare all’evento in sua compagnia. A quel punto la pasticciera eleggerà Casilda come giudice della serata e, seguendo i consigli di Inigo e di Leonor, tenterà di far ingelosire Pena poiché farà dei provini per poter trovare un fidanzato che la possa accompagnare all'evento che ha organizzato.

Il vero Cervera chiede la mano della sorella di Inigo

Per l’ennesima volta il vero Cervera continuerà ad essere distante da Flora.

Durante la tanto attesa gara Pena, dopo aver detto alla sorella di Inigo di essersi accorto che finge di essersi presa una cotta per lo sconosciuto con cui si è presentata al party, si renderà protagonista di un gesto inaspettato catturando l’attenzione di tutti coloro che si troveranno nel locale. Ad un certo punto il reale Cervera si metterà in ginocchio davanti a Flora e, sotto lo sguardo di tutti i presenti, le regalerà un anello per ufficializzare il loro fidanzamento.

Pena continuerà a sorprendere la sua amata dicendole di volerla sposare al più presto possibile e, per finire, le sottolineerà di amarla tantissimo. Non appena la Barbosa accetterà di diventare la moglie di Pena, Casilda, pur avendo mostrato un’iniziale titubanza, decreterà i due come la migliore coppia del quartiere iberico.