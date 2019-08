La favola d’amore tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi è arrivata al capolinea. In queste ore il ''Lenticchio'' di Temptation Island è finito al centro di un’aspra polemica. Una ragazza originaria di Cerveteri, ha confessato sul web di aver avuto una relazione con il personal trainer romano, fino a circa due mesi fa. Non sarebbe accaduto nulla di male, se Francesco non fosse stato fidanzato.

Francesco da un paio di mesi ha intrapreso una storia con la sua ex tentatrice, Antonella Fiordelisi. I due, fin da subito, hanno instaurato un ottimo rapporto. Durante il periodo di malattia per Chifalo, la Fiordelisi è stata un punto di riferimento per il giovane.

Dopo aver scoperto quanto accaduto, Antonella ha avuto una reazione è piuttosto dura sui social. Attraverso il suo profilo Instagram, Antonella è scoppiata in lacrime: “Ho appreso cose oscene.” La Fiordelisi molto scossa ha ribadito di aver dato anima e corpo al suo uomo, per poi venire a scoprire che quando si trovava a Salerno, Francesco ha visto l’altra donna.

L’ex protagonista di Temptation Island poi ha aggiunto di avere il cuore distrutto e di non riuscire a parlare. La giovane è rimasta colpita non solo per il tradimento, ma per il fatto che quella tra Francesco e Aurora è una vera e propria storia che va avanti da molto tempo. A tutto questo il diretto interessato ha affidato un breve pensiero sul web, dichiarando che al momento sta male per l’accaduto, ma prima possibile darà la sua versione.

Aurora smaschera Chiofalo

Aurora è una ragazza lontana dal mondo dello spettacolo e dai social. La giovane originaria di Cerveteri ha dichiarato di aver conosciuto Francesco dopo la fine della relazione con Selvaggia Roma. Vista la sintonia tra i due, in breve tempo hanno effettuato le presentazioni in famiglia. Stando al racconto della giovane, Lenticchio non ha mai voluto rendere pubblica questa storia, per questo Aurora decise di lasciare il romano.

In un secondo momento, tra i due le cose sono andate meglio, tanto da andare a convivere nella casa dove Francesco. Aurora ha anche confessato di essere stata sempre presente durante la malattia di Chiofalo e di aver più volte incontrato in ospedale la Fiordelisi.

Selvaggia Roma dice la sua

Selvaggia Roma ha detto la sua sul tradimento di Francesco Chiofalo ai danni di Antonella Fiordelisi. L’ex fidanzata del romano ha confidato di essere stata tradita a sua volta.

Selvaggia inoltre, ha detto che mentre Lenticchio era fidanzato con Antonella, ci avrebbe provato con una sua amica. Al termine dell’intervento via social, la Roma ha consigliato al personal trainer di tornare quello che era un tempo.