Torna l'appuntamento dedicato a Il Segreto, lo sceneggiato iberico campione di ascolti delle reti Mediaset. Nelle puntate spagnole trasmesse dal 12 al 16 agosto su Antena 3, Don Berengario riceverà una piacevole sorpresa. Il prelato di Puente Viejo, infatti, rincontrerà dopo tanti anni Marina, la donna dalla quale ha avuto Esther.

Il Segreto: Marina arriva a Puente Viejo

Le anticipazioni de Il Segreto, tratte dalle puntate spagnole, in programma da lunedì 12 a venerdì 16 agosto su Antena 3 rivelano che Don Anselmo racconterà a Don Berengario che molti dubitano della sua paternità.

Molto paesani, infatti, sospettano che Esther sia un impostore. Tesi avvalorata da alcune voci in paese. Ma ecco che a Puente Viejo arriverà Marina, la madre della ragazza. Gracia-Morales, invece, si vanterà davanti a Carmelo di aver sottomesso il popolo di Puente Viejo. In questo frangente il Leal chiederà al sottosegretario di leggere un articolo diffamatorio apparso sul giornale a proposito della sua pessima gestione. Alla Villa la Montenegro e Raimundo dimostreranno di non sapere come gestire la situazione.

Irene contro il sottosegretario

Marina sarà rifiutata da Esther, tanto da essere costretta a trovare ospitalità a La Munia. Dall'altro canto la ragazza si dimostrerà molto nervosa di fronte a Don Berengario e Don Anselmo (Mario Martin). Allo stesso tempo Irene continuerà a pubblicare degli articoli di denuncia contro il sottosegretario per il suo cattivo lavoro alla diga tanto che Carmelo Leal e Severo Santacruz (Chico Garcia) crederanno di essere riusciti a sconfiggere il nemico. Alla Villa Raimundo (Ramon Ibarra) sarà preoccupato per la Montenegro a causa della bradicardia.

Esther mente a Don Anselmo

Gli spoiler spagnoli de Il Segreto, in onda nei prossimi mesi in Italia rivelano che Esther racconterà a Don Anselmo una bugia dopo averla vista insieme alla madre. A tal proposito, quest'ultima accuserà la figlia di voler truffare il prelato sebbene lei ammetta di voler recuperare il rapporto con suo padre. Più tardi, Marina si incontrerà con Dolores che non potrà fare a meno di notare la somiglianza con la figlia di Don Berengario.

Don Berengario ritrova la madre di Esther

Durante l'incontro, Dolores confiderà inconsapevolmente alla madre di Esther che la figlia è una persona egoista e molto libera con gli uomini tanto da approfittarsi della bontà di Don Berengario. Sentite queste parole, la donna deciderà di recarsi alla parrocchia dove incontrerà il suo vecchio amore. Qui entrambi saranno sopraffatti dall'emozione per essersi ritrovati dopo tantissimo tempo.

Infine la nuova arrivata troverà alloggio alla locanda di Matias e Marcela. Un nuovo ingresso che siamo sicuri riserverà sorprese nel corso delle prossime puntate dello sceneggiato iberico.