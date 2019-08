Lo sceneggiato di origini iberiche Una vita, nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, non smette di sorprendere. Arrivano delle clamorose anticipazioni dalla Spagna relative a ciò che succederà sull'emittente televisiva LA 1 TVE la settimana prossima. Le trame degli episodi spagnoli dal 12 al 16 agosto 2019 dicono che una delle coppie più amate della serie convolerà a giuste nozze, nella parrocchia del quartiere di Acacias 38, e al lieto evento ne prenderanno parte tutti gli abitanti.

Si tratta di Ramon Palacios che, dopo essere rimasto vedovo di Trini Crespo, deceduta dopo aver messo al mondo la figlia Milagros, darà una svolta definitiva alla sua vita prendendo come sposa la sua domestica Carmen. Quest’ultima e il padre di Antonito, dopo aver pronunciato il fatidico “sì lo voglio”, festeggeranno la loro unione coniugale nella pensione di Fabiana e Servante.

Le nozze di Ramon e Carmen, Genoveva rifiuta la proposta di Ursula

Si preannunciano molto emozionanti le nuove puntate della soap opera spagnola.

Nei capitoli iberici in programmazione da lunedì 12 al venerdì 16 agosto 2019, verrà celebrato finalmente il matrimonio di Ramon e Carmen ad Acacias 38. L’ex domestica per amore rinuncerà a sposarsi a Laguna de las Aguas Claras come desiderava. Tutti i cittadini, grazie alla loro alleanza, riusciranno a sistemare la pensione di Fabiana e Servante per poter far festeggiare le nozze di Palacios. La sposa indosserà un abito realizzato da Susana e giungerà all'altare in compagnia della figliastra Milagros, appena arrivata dalla Francia.

Signori e servitori parteciperanno alle nozze di Ramon, mentre Emilio cercherà di convincere Angeline ad accorgersi di Nicolas. Al termine della cerimonia Bellita e sua figlia Cinta sorprenderanno gli invitati con uno loro spettacolo facendoli rimanere senza parole. Intanto Genoveva rifiuterà la proposta di Ursula di aiutarla a sbarazzarsi di Marcia. Lolita, dopo aver convinto i suoi suoceri a vivere con lei e Antonito, inizierà ad allestire la sua casa. Emilio rivelerà a Cinta che il loro piano per far innamorare Angeline di un altro uomo è fallito, poiché a Nicolas piacciono gli uomini.

Marcia ricorda il suo passato, Emilio prepara la sua fuga

Ledesma sorprenderà Ribbon ed Emilio scambiarsi un bacio appassionato. Marcia, dopo essere stata lasciata libera da Ursula, farà una passeggiata con Felipe e, non appena vedrà un asino, ricorderà il suo difficile passato in Brasile. Genoveva preparerà un piano per riavvicinarsi all’Alvarez Hermoso, dopo aver appreso che è interessato alla geopolitica.

La Dicenta dirà alla sua signora di aver già avviato le ricerche per far allontanare Marcia dall'avvocato. Emilio, non appena Ledesma offenderà Ribbon, le ordinerà di lasciare il paese con sua figlia. Ramon, dopo aver scoperto che sua nuora Lolita svolge le faccende domestiche di notte, le chiederà di accettare l’aiuto di sua moglie Carmen, senza riuscire a convincerla. Intanto Felipe deciderà di ufficializzare la sua relazione sentimentale con Marcia.

Genoveva, per conquistare l'Alvarez Hermoso, proporrà a Ramon e Liberto di noleggiare una nave per far rimpatriare i soldati che sono rimasti feriti in Marocco. Il marito di Rosina, in seguito, chiederà assistenza legale a Felipe. Emilio, dopo essersi esibito in una pensione situata alla periferia, preparerà la sua fuga. Per concludere i Dominguez faranno delle indagini sui progressi di Ledesma e Angeline.