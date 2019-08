Torna l'appuntamento dedicato con le novità su Il Segreto, uno degli sceneggiati di maggiore successo in onda su Canale 5. Nelle puntate spagnole, trasmesse dal 2 al 6 settembre in Spagna, Matias riabbraccerà Emilia e Alfonso Castaneda a Puente Viejo mentre Don Berengario deciderà di lasciare la chiesa. Infine Prudencio Ortega e la moglie Lola accetteranno l'offerta di Saul e Julieta di trasferirsi a Roma.

Il Segreto: la morte di Paco

Le anticipazioni de Il Segreto, in onda da lunedì 2 a venerdì 6 settembre sul canale iberico Antena 3, annunciano grandi novità. Nel dettaglio Paco Del Molino morirà ucciso da Fernando, reo di aver tentato di rapire Camelia dalle braccia di Matias e Marcela. L'uomo perirà tra le braccia della figlia mentre si perderanno le tracce del Mesia. Marina, invece, chiederà informazioni a Samuel per ritrovare sua figlia Esther, nel frattempo scappata con i soldi di Don Berengario. Purtroppo il giovane rivelerà di non sapere dove si trova la ragazza.

Il ritorno di Alfonso e Emilia

Intanto Matias (Ivan Montes) sarà sorpreso dal ritorno dei suoi cari genitori. A tal proposito i Castaneda gli confesseranno di essere stati informati da Raimundo dei fatti accaduti alla locanda. Qui Alfonso e Emilia cercheranno di calmare il figlio intenzionato, invece, a vendicarsi di Fernando (Carlos Serrano). Infine la coppia si recherà a casa del Santacruz dove esprimeranno le loro condoglianze per la morte della moglie di Carmelo.

Lola minacciata da Armeno

Gli spoiler spagnoli de Il Segreto, in onda prossima settimana in Spagna, svelano che Garcia -Morales, il sottosegretario tutto d'un pezzo comincerà a cedere sotto il peso delle pressioni. L'uomo, infatti, racconterà a Raimundo (Ramon Ibarra) di essere lo zio di Maria Elena, la vedova di Fernando morta durante lo sposalizio. In enoteca Lola apparirà molto nervosa dopo essere stata minacciata dall'usurario Armeno.

Fortunatamente Prudencio (Jose Milan) le confesserà di avere in mente un piano per risolvere il problema. Allo stesso tempo Don Berengario sarà indeciso se abbandonare l'abito talare dopo essersi confidato con Don Anselmo e Maria.

Prudencio e la moglie si trasferiscono a Roma

Non lontano da Puente Viejo, Garcia-Morales capirà che il Mesia soffre di disturbi psichici. In seguito deciderà di avvicinarsi ad una capanna dopo aver udito il pianto di alcuni bambini.

Sarà proprio in questo momento che il figlio di Olmo riuscirà nuovamente a guadagnare la fuga. Saul e Julieta, intanto, offriranno la possibilità a Prudencio di stabilirsi con la moglie nella loro abitazione, situata un quartiere di Roma. Don Berengario e la madre di Esther confermeranno dinnanzi a Dolores l'intenzione di rendere pubblica la loro storia. Infine il tenente Cepeda informerà Severo e Carmelo che l'acqua è pericolosamente vicina ad inondare il centro del borgo iberico.