Stanno per riaprirsi le porte del più famoso dating-show della televisione italiana, ovvero Uomini e donne, e per questa occasione la redazione del programma ha deciso di annunciare tramite le pagine social della trasmissione i nomi dei nuovi tronisti, che proveranno a cercare la propria anima gemella negli studi di Canale5. Dopo l'annuncio della prima tronista Giulia Quattrociocche, la redazione è tornata sui social, per comunicare ai fan del programma il nome della seconda tronista: si tratta di Sara Tozzi, barista ed ex tentatrice ventiduenne.

La seconda tronista di U&D è l'ex tentatrice Sara Tozzi

La scorsa stagione di Uomini e Donne non si è conclusa nel migliore dei modi: molte sono state le polemiche che hanno avvolto gli ultimi troni, complice anche una fine troppo repentina della relazione tra Angela Nasti e la sua scelta Alessio Campoli e quella tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano. A seguito di ciò, i fan sui social si sono scatenati e hanno cominciato ad invocare a gran voce un ritorno alla normalità, con la scelta di ragazze e ragazzi che non siano già stati negli studi del programma nelle vesti di corteggiatori né siano già conosciuti sul web in quanto influencer.

La redazione, allora, ha deciso di ascoltare le richieste del pubblico e, dopo l'annuncio della nuova e sconosciuta tronista Giulia Quattrociocche, ha voluto replicare, facendo sedere sul trono la ventiduenne Sara Tozzi, ex tentatrice, che però è rimasta nell'ombra durante l'ultima stagione di Temptation Island.

Ai microfoni di Uomini e Donne la giovane neo tronista ha dichiarato di venire da Modena ed ha parlato della sua famiglia, rivelando che i genitori sono separati ormai da 16 anni ed entrambi hanno deciso di rifarsi una vita con nuovi compagni: Sara, infatti, ha altri due fratelli più piccoli, per la precisione una sorella di venti anni e un fratello di undici (figlio solo di suo padre), con i quali ha un ottimo rapporto.

Sara ha poi raccontato che suo padre gestisce un locale notturno ed ha una visione della vita molto particolare, tutta incentrata sull'aspetto fisico: proprio questa attenzione del padre sulla componente estetica, ha portato Sara a volersi concentrare invece più sulla sua anima e sulla sua vera essenza piuttosto che sul suo aspetto. La nuova tronista ha spiegato poi di adorare il padre, ma di avere da qualche tempo un rapporto conflittuale con l'uomo, a causa della loro diversa visione della vita e del rapporto di coppia.

La ragazza ha poi spiegato che momentaneamente fa la barista, dopo la breve parentesi a Temptation Island, in cui però non è riuscita ad emergere in quanto non scelta da nessuno dei fidanzati. Per quanto riguarda il suo rapporto con l'amore, ha dichiarato di non essere stata molto fortunata in passato, ma di saper essere una fidanzata dolce e premurosa, anche un po' "fessa", come si è autodefinita durante l'intervista pubblicata su WittyTv.

Uomini e Donne: la prima puntata in onda il 9 settembre

In questi giorni sono stati fatti i nomi delle prime due troniste della nuova stagione di Uomini e Donne ovvero Giulia Quattrociocche e Sara Tozzi. Ma queste non sono le uniche notizie che circolano: è stato svelato, infatti, anche quando andrà in onda la prima puntata del programma, cioè il 9 settembre prossimo.

La prima registrazione ci sarà invece il 29 agosto e a partire da questa data, ne potremo sapere di più a proposito di queste due nuove troniste, ma sopratutto potremo conoscere anche i nuovi protagonisti maschili del trono classico.