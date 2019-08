Continua l'appuntamento con l'appassionante telenovela Un posto al sole, campionessa di ascolti su Rai3. Dalla settimana entrante, lunedì 5 agosto, sono in arrivo nuovi episodi attesissimi della soap napoletana, nel quale si prevedono svariati colpi di scena per tutti i personaggi. Nei dettagli assisteremo alla crisi emotiva di Alex mentre Serena Cirillo prenderà una scelta drastica per quanto riguarda Leonardo.

Un posto al sole, le trame della settimana 5-9 agosto

Gli spoiler sulle prossime puntate di Un posto al sole svelano che Renato Poggi - dopo aver fatto una breve riflessione con sé stesso - cercherà di avere una calma rappacificazione con Nadia augurandosi che il loro rapporto possa salvarsi. Purtroppo la situazione non andrà come ha previsto, infatti tra i due avverrà un ulteriore distacco per via delle incomprensioni.

Nel frattempo Serena proverà a non pensare al bacio che si è scambiata con Leonardo, ma tutto cambierà nel momento in cui Filippo la metterà al corrente che c'è una riunione urgente proprio con il giovane, il quale verrà assunto ufficialmente da Ferri per lavorare in barca: dunque la Cirillo si troverà a lavorare ancora di più a stretto contatto con lui. Michele Saviani sarà ormai per Cerruti una vera e propria 'fissazione', infatti non riuscirà a pensare a nient'altro se non al suo sentimento che mai potrà essere ricambiato, in più sprecherà un'occasione imperdibile.

Gli spoiler della prossima settimana di Un posto al sole inoltre, ci rivelano che Alex sarà sempre più stressata dal lavoro e dalla convivenza forzata con la sorella Mia e, a peggiore la situazione ci metterà anche Vittorio. Decisa a proteggere la sua famiglia Serena prenderà una decisione drastica. Segnato da una giornata da scordare Renato troverà conforto in un incontro inatteso. Vittorio verrà ancora intralciato da Anita che con il suo atteggiamento non lo lascerà per niente disinteressato.

Alberto scopre il segreto di Marina

Sempre le anticipazioni di Un posto al sole dal 5 al 9 agosto 2019, rivelano che Alberto si presenterà senza invito a casa di Marina per capire cosa nasconda su Arturo. Intanto, le incomprensioni con Nadia cresceranno sempre di più, e Renato incomincerà ad apprezzare le caratteristiche dell'altra donna. Alex sarà completamente esausta e farà molta fatica a gestire la situazione con la sorella.

Dopo aver scoperto che l'uomo misterioso è in verita il padre di Marina, Alberto cercherà di portare la vicenda a suo favore. Cerruti sarà afflitto dopo che si farà sfuggire l'uomo dei suoi sogni, ma la vita avrà in serbo per lui un qualcosa di più particolare. Una richiesta di Patrizio fatta a Roberto potrebbe far passare una giornata molto diversa ad amici e parenti del Palazzo. Vittorio, gravemente in conflitto tra Alex e Anita prenderà una scelta “conclusiva”.

La cameriera Clara sarà la protagonista di uno sbaglio con Alberto: quest'ultimo subito dopo ferirà I sentimenti della donna con parole piuttosto cattive.