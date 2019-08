Romina Power potrebbe avere uno spazio tutto suo all'interno di Domenica In. Secondo alcune indiscrezioni pubblicate dal settimanale Di Più, l'artista statunitense, sarebbe fortemente voluta da Mara Venier. Al momento non c'è nessuna conferma o smentita da parte dei vertici Rai, ma l'ipotesi si fa sempre più strada.

Lex moglie di Al Bano Carrisi è uno dei volti più amati del panorama nazionale ed internazionale.

Proprio per questo motivo, si mormora che la Zia Mara vorrebbe al suo fianco la Power. La cantante potrebbe occuparsi di una sorta di posta del cuore all'interno del contenitore domenicale di Rai1.

La sfida di Mara Venier si presenta molto intrigrante, ma l'intento sarebbe quello di replicare e migliorare i risultati dello scorso anno. Dunque, la carta vincente della conduttrice veneta potrebbe essere proprio l'artista italo-americana.

Basta pensare che la Venier nella precedente stagione di Domenica In, ha chiamato per ben due volte la sua amica. In entrambe gli appuntamenti che hanno visto protagonista Romina Power, gli ascolti hanno raggiunto dei risultati più che ottimi.

Infine, l'idea di inserire l'ex signora Carrisi in Rai non è poi così lontana. Romina Power di recente ha rifiutato un posto come opinionista al Grande Fratello.

L'artista con l'eleganza che da sempre la contraddistingue, aveva ringraziato per l'oppurtunità ricevuta. Al contempo stesso però ha fatto sapere che il mondo dei reality, non le appartiene.

Per sapere se Romina Power farà parte o meno della nuova Domenica In, bisognerà attendere solo le nuove dichiarazioni di vertici di Viale Mazzini.

Lorella Cuccarini chiama Al Bano

Mentre le voci di rumors vedono Romina Power poratogonista di una rubrica tutta sua nella prossima stagione di Domenica In, Lorella Cuccarini ha chiamato in tv Al Bano Carrisi.

La conduttrice è partita col botto per la nuova avventura sul piccolo schermo. Il cantante pugliese è intervenuto nella prima puntata di Gran Tour di Linea Verde lo scorso 2 agosto ed insieme alla Cuccarini, hanno siglato degli ottimi ascolti.

Mara Venier: raddoppia l'impegno

Mara Venier nella prossima stagione di Rai1 raddoppierà l'appuntamento sul piccolo schermo. La conduttrice veneta dopo aver lasciato Mediaset per tornare a Domenica In, sarà al timone di un nuovo programma.

A partire dal 20 dicembre Zia Mara condurrà La porta dei sogni. Secondo quanto rivelato dalla storica presentatrice, il format sarà molto simile al Treno dei desideri, ex programma condotto da Antonella Clerici. Sulla nuova sfida la Venier ha dichiarato in una recente intervista: "Avremo storie, sentimenti e tante esterne. In questo programma si riderà e ci si potrà anche commuovere".