Nuovo appuntamento con lo sceneggiato iberico “Il Segreto” nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Dopo la breve pausa estiva iniziata a partire da oggi lunedì 5 fino al 9 agosto 2019, le avventure ambientate a Puente Viejo torneranno ad appassionare il pubblico. Le anticipazioni delle puntate di fine mese, dicono che Fe Perez si renderà protagonista di un gesto che getterà nella disperazione totale tutti gli abitanti, tranne coloro che saranno al corrente della sua messinscena.

L’ex domestica di Francisca Montenegro farà credere di essere morta per mano del suo ricattatore Faustino, per poter fuggire dalle grinfie del malvagio uomo. Isaac Guerrero invece avrà finalmente una risposta ai suoi dubbi, visto che con l’aiuto di un detective scoprirà che il dottor Alvaro Fernandez ha ingannato Elsa.

Fe inscena il suo decesso, Isaac indaga su Alvaro

Negli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset dal 26 al 30 agosto 2019, Fe per impedire al suo nemico Faustino di rintracciarla accetterà l’aiuto di Mauricio.

Quest’ultimo inscenerà il falso decesso dell’ex domestica di Francisca con la complicità del dottor Alvaro Fernandez. La Perez infatti, dopo aver ricevuto uno sparo dal suo ricattatore si salverà grazie alle cure del sostituto di Zabaleta. Fe, mentre il Godoy annuncerà la sua morte, su invito di Raimundo che sarà anche a conoscenza della sua farsa, accetterà di andare a vivere in America da Rosario e Prado per stare al sicuro, ma durante la preparazione della sua fuga chiederà al capomastro di seguirla.

Intanto Isaac dopo aver ritrovato al dispensario dei gioielli tra gli effetti personali del sostituto di Zabaleta continuerà ad essere convinto che l’uomo sia coinvolto in dei loschi affari. A quel punto il carpentiere per chiarire i suoi sospetti assumerà l’investigatore privato Agapito all’insaputa della moglie Antolina. Purtroppo quest’ultima si scaglierà contro il marito dopo aver appreso che non ha ancora smesso di interessarsi ad Elsa.

In seguito Isaac scoprirà che il Fernandez ha raccontato una grossa menzogna alla Laguna, visto che apprenderà che ha fatto credere alla donna che una sua ex fidanzata chiamata Chiara si è tolta la vita dopo la fine della loro storia d’amore.

Maria riceve una lettera da Gonzalo, Francisca si allea con Fernando

Nel frattempo Gonzalo, pur avendo abbandonato in modo definitivo Maria tornerà a farsi vivo, ma questa volta non rimetterà piede a Puente Viejo, dato che farà recapitare alla moglie un pacchetto contenente dei giocattoli per Esperanza e Beltran.

Oltre ai regali per la figlia e il nipote la Castaneda troverà una lettera da parte del marito, che le farà sapere di non aver mai smesso di provare amore per lei. La nipote di Raimundo riceverà la clamorosa dichiarazione da parte dell’ex sacerdote proprio quando scatenerà la gelosia di Fernando per via della sua vicinanza con il cubano Roberto. Intanto Don Berengario non smetterà affatto di sentirsi in colpa per aver messo fine all’esistenza di Lamberto Molero per mettere in salvo Carmelo. Il parroco nonostante il sindaco gli chiederà di non costituirsi alla giustizia, stufo di dover mentire confiderà la sconvolgente verità al collega Don Anselmo. Intanto Julieta ancora sconvolta per le violenze carnali subite dai Molero si chiuderà in un silenzio profondo, ma in presenza del marito Saul, della nonna Consuelo, e dei suoi amici fingerà di stare bene. In seguito Francisca non sospettando che il Sanchez sia uno degli uomini più benestanti di Cuba, si alleerà con Fernando per sbarazzarsi del forestiero. La darklady e il Mesia dopo aver unito le loro forze per far allontanare il cubano da Maria, approfitteranno dell’assenza momentanea della donna per corrompere il loro rivale. La Montenegro e Fernando offriranno un’ingente quantità di denaro a Roberto, ma in cambio l'uomo dovrà lasciare Puente Viejo senza la Castaneda.