La parola estate è anche sinonimo di nuovi amori per molti è forse anche per Giulia Salemi che, dopo la fine della relazione con Francesco Monte, potrebbe aver trovato un nuovo amore in un altro ex tronista: Marco Cartasegna.

Giulia Salemi e Marco Cartasegna insieme in Sardegna

La bella italo-persiana Giulia Salemi, reduce dalla fine della relazione con Francesco Monte, sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Sardegna accompagnata dai suoi più cari amici, ma tra essi potrebbe esserci anche un volto nuovo: si tratta dell'ex tronista Marco Cartasegna, anche lui avvistato in Sardegna.

Molti sono gli indizi che fanno pensare che tra i due possa esserci qualcosa di più di una semplice amicizia: innanzitutto Cartasegna ha dimostrato a più riprese, sia oggi che in passato, di nutrire una simpatia per la Salemi, manifestata attraverso alcuni like sotto i post del suo profilo Instagram e attraverso alcuni commenti, che sono però stati poi cancellati probabilmente per non alimentare un Gossip che già stava impazzando.

Oltre a questo, agli occhi attenti dei fan, non sono sfuggiti i movimenti dei due, che sarebbero stati avvistati negli stessi posti e in particolar modo a Cala Volpe. La presenza di Giulia Salemi e Marco Cartasegna negli stessi luoghi sarebbe poi stata confermata anche dalle loro Instagram stories, che li ritraevano in posti molto vicini tra loro. Ma c'è un altro elemento che fa pensare che tra i due stia nascendo qualcosa: Giulia Salemi da sempre molto social, in questi giorni sta dimostrando di volersi vivere alcuni momenti lontana dal cellulare, forse anche per proteggere una storia ancora incerta e delicata.

Se così fosse, la Salemi vedrebbe dunque sfumare la possibilità di diventare la nuova tronista di Uomini e Donne, una eventualità che la mamma di Giulia, Fariba Tehrani, non sembra avere accolto molto favorevolmente, in quanto la donna ha più volte ribadito che il sogno della figlia è quello di diventare presentatrice.

Giulia Salemi e la fine della relazione con Francesco Monte

Nonostante non ci siano ancora notizie ufficiali a proposito di questo nuovo flirt, Giulia sembra finalmente aver voltato pagina ed essersi lasciata alle spalle la tormentata storia d'amore con un altro ex tronista, Francesco Monte, che dopo la fine della relazione con Cecilia Rodriguez e dopo il breve flirt con Paola di Benedetto all'Isola dei Famosi, non era più riuscito a trovare una stabilità sentimentale.

La loro relazione era cominciata tra mille dubbi ed incertezze durante l'ultima edizione del Grande Fratello Vip e tra alti e bassi era durata diversi mesi, fino alla notizia della rottura avvenuta alcune settimane fa. Dal momento della fine della relazione tra i due, i gossip non sono mancati e molti sono arrivati anche ad ipotizzare un tradimento dell'ex tronista nei confronti di Giulia, tradimento che Francesco ha prontamente e categoricamente smentito.

Giulia invece ha deciso di restare in silenzio, anche se molto spesso si è mostrata sofferente a causa della fine di una storia in cui aveva creduto molto. Francesco, dopo essere tornato single è stato ben presto associato alla modella Isabella De Candia e se inizialmente i due hanno preferito non esporsi, negli scorsi giorni è stata la modella ad ufficializzare la relazione e a fare chiarezza sulla nascita della loro storia: nessun tradimento o relazione clandestina, ma solamente due persone libere che si sono innamorate e hanno deciso di viversi.