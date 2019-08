Nelle puntate spagnole de “Il Segreto” i fan dello sceneggiato hanno fatto da qualche mese la conoscenza della new entry Vilches Dori. Quest’ultima è stata assunta da Fernando Mesia per curare Maria Castaneda. In particolare, la figlia di Emilia e Alfonso a causa delle gravi ferite riportate durante l’attentato avvenuto durante le nozze del suo ex marito, è rimasta immobilizzata perdendo l’uso delle gambe.

Con il passare dei giorni la madre di Esperanza ha iniziato a ribellarsi per i dolorosi esercizi di riabilitazione che ha dovuto fare su ordine della sua infermiera. In seguito la sorella di Matias sempre più decisa a ritornare a camminare, ha costretto Vilches a sottoporla ad un pericoloso trattamento medico. Finalmente nel capitolo numero 2.135 che è stato trasmesso su “Antena 3” oggi lunedì 5 agosto 2019, è venuta alla luce tutta la verità sul rapporto che c’è tra Dori e Fernando.

L’infermiera ha dato la conferma di essersi presa una vera e propria cotta per l’ex marito di Maria, dicendogli di amarlo alla follia e che gli obbedirà sempre.

Vilches ama il Mesia, Lola e Prudencio si sentono spiati

Nell’episodio che i telespettatori spagnoli hanno avuto la possibilità di vedere il 5 agosto 2019, hanno finalmente scoperto che l’infermiera Vilches è innamorata di Fernando. Quest’ultimo ha ordinato a Dori di applicare gli aghi a Maria in delle parti del corpo dove non riporterà nessun beneficio.

Quest’ultima dopo essersi accorta del brutto aspetto della sua infermiera, ha deciso di indagare sul passato della donna. La Castaneda ha somministrato a Dori dei forti sonniferi nell’infusione preparata dalla donna, facendola addormentare: la madre di Esperanza ha approfittato dell’occasione per interrogare Vilches. Il ritorno di Don Anselmo ha reso nervosa Ester, mentre Don Berengario contento per aver riabbracciato il suo amico, gli ha raccontato di aver appreso di essere padre quando la giovane si è presentata nel suo appartamento dicendogli che sua madre era il suo grande amore.

Inoltre il parroco ha fatto presente al suo collega che se la madre di sua figlia fosse ancora in vita lui sarebbe disposto a lasciare la sua vocazione. Carmelo ha convinto il Mesia a mediare con il sottosegretario Garcia Morales, pur essendo convinto che sia il responsabile dell’imminente distruzione di Puente Viejo. Le anticipazioni dei capitoli iberici in onda dal 6 al 9 agosto 2019, svelano che Ester rivelerà al padre di dover saldare un debito dal valore di mezzo milione di pesetas.

La ragazza non appena si troverà da sola farà una misteriosa chiamata telefonica, visto che annuncerà al suo interlocutore che tra qualche giorno lascerà la città. Lola mentre passeggerà per le strade del quartiere iberico si rifugerà al municipio per aver avuto l’impressione di essere pedinata da qualcuno. Successivamente la giovane confiderà i suoi sospetti a Prudencio, che affermerà di sentirsi anche lui spiato.

Fernando e Gracia pronti a vendicarsi, Maria apprende l’oscuro passato di Dori

Intanto Carmelo accompagnerà Fernando all’incontro con il sottosegretario per scoprire se sono alleati, ma a causa dell’arroganza del politico se ne andrà via. Quando rimarranno da soli, i due uomini si congratuleranno perché presto porteranno al termine la loro vendetta. Gracia Morales affermerà con molta soddisfazione queste seguenti parole: “Queste persone devono pagare per la morte di mia nipote María Elena". Il Mesia farà credere al Leal di non essere stato in grado di persuadere il sottosegretario, e lo incoraggerà ad unire le loro forze ma alle spalle della Montenegro. Dopo giorni di indagini, Irene scoprirà il passato oscuro di Vilches, e dirà a Maria che la donna mentre faceva l’infermiera di un sanatorio per bambini divenne ossessionata dal proprietario della struttura e cercò di uccidere la moglie dell’uomo per stare con lui. Inoltre la Castaneda verrà a conoscenza che Dori dopo essere stata arrestata fu internata nell’ospedale psichiatrico in cui si trovava Fernando. La figlia di Emilia e Alfonso si servirà della scoperta appena fatta per costringere Vilches a darle il giusto trattamento. In seguito la moglie di Severo darà ulteriori informazioni alla nipote di Raimundo, dicendole di temere per la sua vita. La Castaneda rassicurerà la Campuzano precisandole che Fernando la protegge in ogni momento. Per concludere Dori e Maria rimarranno da sole dopo l’improvvisa partenza di Fernando, invece Prudencio mentre si troverà alla cantina riceverà l’inquietante visita di Armero.