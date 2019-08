Le anticipazioni dell'appuntamento di 'Bitter sweet-ingredienti d'amore' di martedì 6 agosto sottolineano che, nell'episodio 43, arriverà il giorno della sentenza definitiva e il piccolo Bulut verrà affidato alle cure di Hakan e Demet. Ferit non si arrenderà di fronte al responso del giudice e penserà che possa esserci un modo per incastrare l'Onder. L'Aslan si renderà conto di quanto sia importante l'aiuto di Nazli, mentre Deniz deciderà di accettare la proposta di Hakan al quale darà le sue azioni, in cambio dell'affidamento del bambino. Gli spoiler dell'episodio 44 svelano che Nazli accetterà la proposta di sposare Ferit in quanto sarà dispiaciuta nel vedere triste Bulut.

I dubbi di Nazli riguardo la richiesta del dottor Aslan

Le anticipazioni dell'episodio numero 45 trasmesso mercoledì 7 agosto sottolineano che Ferit prenderà una decisione importante. Il dottor Aslan penserà che sia giusto ufficializzare il fidanzamento con Nazli in quanto si tratta dell'unica possibilità per ottenere l'affidamento del piccolo Bulut. Gli amici dell'imprenditore non sospetteranno che abbia messo in scena una farsa per ottenere il risultato sperato.

Nazli riceverà la proposta di Ferit ma la giovane donna non si dirà convinta dalla richiesta dell'affarista e sarà sicura che i genitori non approvino una simile scelta.

Si avvicina il giorno delle nozze tra i due innamorati

La sorella di Asuman (Ilayda Akdoman) non saprà in quale maniera gestire la vicenda e mostrerà l'intenzione di tirarsi indietro dalla questione. La giovane Piran sarà dubbiosa riguardo alla possibilità di convolare a nozze con l'Aslan.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La chef deciderà di accettare la proposta di matrimonio dell'ex datore di lavoro accorgendosi dell'infelicità di Bulut, stanco di vivere con i coniugi Onder. Gli spoiler dell'episodio numero 46 di Bitter sweet-ingredienti d'amore svelano che si avvicinerà il giorno delle nozze tra i due innamorati chiamati a prendere una decisione importante.

Nazli deve fare i conti con delle insidie

Ferit e Nazli (Ozge Gurel) sottovaluteranno la situazione e saranno ignari del piano organizzato da Hakan ai suoi danni perdendo tempo sul posto di lavoro.

I due innamorati dimenticheranno che mancano poche ore alle nozze ma l'Aslan si affretterà per indossare l'abito per le nozze. Ferit (Can Yaman) deciderà di staccare, lo stesso discorso non vale per Nazli che lascerà il ristorante ma commetterà un errore di valutazione. La giovane Piran andrà a fare una commissione e non comprenderà di essere in pericolo in quanto Demet ha intenzione di far saltare il matrimonio.

La ragazza non si accorgerà che la sua strada è piena di insidie e si dimostrerà sicura di arrivare nel tempo dovuto per festeggiare le nozze.